Weihnachten: „Gute Geschenke“ von World Vision

2020 sinnvoll und nachhaltig schenken

Wien (OTS) - 2020 war und ist ein herausforderndes Jahr für uns alle. Hier in Österreich und weltweit. Ein Jahr, das uns viele Male aufgezeigt hat, was wirklich wichtig ist: starker Zusammenhalt und Rücksichtnahme auf die verwundbarsten Menschen in unserer Gesellschaft.



In welcher Form wir in diesem Jahr Weihnachten feiern können, wissen wir noch nicht. Fest steht aber, dass jeder und jede in dieser besonderen Zeit Familie und Freunden Freude bereiten möchte.



Auch heuer gibt es bei World Vision wieder nachhaltige und sinnvolle Geschenkideen für „Gute Geschenke“. In unserem Online-Geschenkeshop unter www.worldvision.at/geschenke reicht die Auswahl von Ziegen über Solarlampen bis hin zu Nothilfepaketen und Gesundheitskits.



„Jedes dieser Geschenke erfreut nicht nur die Beschenkten, sondern unterstützt Kinder und ihre Familien in den ärmsten Regionen der Welt“, so Claudia Brogyanyi, Leitung Fundraising bei World Vision Österreich. „Bereits im Vorfeld ermitteln World Vision-Mitarbeiter mit den Menschen vor Ort, welchen dringenden Bedarf es in den Projektländern gibt. Dementsprechend gestaltet sich die Auswahl der Geschenke.“



So einfach geht es:

Spenderinnen und Spender wählen ihre „Guten Geschenke“ im Online Shop unter www.worldvision.at/geschenke, drucken sich die passende Geschenk-Urkunde mit persönlicher Widmung aus und überraschen damit ihre Familie, Freunde oder auch Geschäftspartner.



Aus diesen Geschenken kann unter anderem gewählt werden:



28 Euro: Eine Ziege ist ein ebenso robustes wie nützliches Tier und liefert einen wertvollen Beitrag für ein besseres Leben.



48 Euro: Auf der Flucht zu sein, ist für Kinder besonders schlimm. Mit einem Spielzeug-Set können syrische Flüchtlingskinder im Libanon wieder unbeschwert spielen und sich erholen.

55 Euro: Mit dem Licht einer Solarlampe können Kinder und ihre Familien auch nach Einbruch der Dunkelheit noch lesen und lernen.



160 Euro: Familien und Kinder in armen Ländern haben oftmals keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Die Gesundheitssysteme stießen schon vor der Corona-Pandemie an ihre Grenzen. Die Gesundheitshelferinnen und -helfer von World Vision sind oft die Einzigen, die Menschen in abgelegenen Regionen erreichen und vor Ort behandeln. Mit dem Guten Geschenk Gesundheits-Kit werden sie zu Gesundheit, Ernährung und Hygiene geschult und mit Schutzkleidung, Rucksäcken, Hygieneartikeln, Medikamenten und Vitaminen ausgestattet.



Bildmaterial zu den Geschenken (Copyrights: World Vision) finden Sie unter diesem Link: http://bit.ly/2cQHNFk

