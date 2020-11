WK Wien: Wiener Altwarenhändler schicken 130 Pakete auf Reise für Kinder in Not

Wiener Handelsobfrau Gumprecht und Vorsitzender des Wiener Altwarenhandels Kremser: „Für viele Kinder ist der Schuhkarton das erste Geschenk, das sie in ihrem Leben erhalten.“

Wien (OTS) - Die Wiener Altwarenhändler bringen ein Lächeln dorthin, wo es dringend gebraucht wird. Bereits zum dritten Mal beteiligten sich die Händler an der weltweiten Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“. „Bis zum Heiligen Abend ist zwar noch etwas Zeit, aber wir haben jetzt schon fleißig gesammelt und Geschenke verpackt. Insgesamt 130 Pakete wurden abgegeben – ein neuer Spendenrekord und ein schönes Zeichen für das soziale Engagement unserer Betriebe, die trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen ihre Herzen für Kinder öffnen,“ freut sich der Vorsitzende des Wiener Altwarenhandels Karl Heinz Kremser. „Gutes tun ist leicht, wenn viele helfen. Es ist für uns Altwarenhändler eine Herzensangelegenheit dort zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird,“ betont Kommerzialrat Kremser.

Auch die Spartenobfrau des Wiener Handels, Margarete Gumprecht, unterstützt die Aktion persönlich. „In Not geratene Kinder brauchen nicht nur unser Mitgefühl, sondern vor allem tatkräftige Unterstützung. Dass unsere Wiener Altwarenhändler auf Worte Taten folgen lassen, ist gerade in diesen Zeiten, in der sich die Situation für viele in Not geratene Kinder noch einmal verschärft hat, umso wichtiger. Wenn wir 130 Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern können, ist die Aktion ein voller Erfolg,“ so Spartenobfrau Margarete Gumprecht bei der Übergabe der Pakete.

Ziel der Aktion ist es, bedürftigen Kindern sinnvolle Geschenke zu machen. Verpackt werden die Sachen in einem Schuhkarton, der dekoriert und anschließend abgegeben wird. Von Kleidung über Schulbedarf und Hygieneartikel bis hin zu Spielzeug, Kuscheltieren, auch gerne mit persönlich gestalteter Karte, finden sich verschiedenste Gegenstände darin. Wichtig ist, dass die Produkte neu und original verpackt sind.

Spendenziel erreicht

Mitte November übergibt der Wiener Altwarenhandel dem Verein „Geschenke der Hoffnung e.V.“ 130 Weihnachtskartons. Der Verein sammelt heuer die Pakete und bereitet den Versand vorwiegend nach Osteuropa vor. Pro Schuhkarton erfolgt außerdem eine Spende von 10 Euro seitens des Gremiums. Diese ermöglicht den Transport, die Planung, die Umsetzung der Aktion sowie die Schulung und Koordination der Ehrenamtlichen aber auch die kontinuierliche Betreuung der Partner vor Ort. „Ein großes Dankeschön an alle Wiener Altwarenhändler, die sich so zahlreich an der Charity-Aktion beteiligt haben,“ so Kommerzialrat Karl Heinz Kremser abschließend.





Über „Weihnachten im Schuhkarton“

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist eine Initiative der christlichen Hilfsorganisation „Samaritan’s Purse“. International ist die Aktion unter dem Namen „Operation Christmas Child“ bekannt. Seit 1993 wurden weltweit bereits über 167 Millionen Kinder in rund 150 Ländern erreicht. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 10,6 Millionen Schuhkartons gepackt. Infos, wie man ein Packerl zusammenstellt: www.die-samariter.org

Zu den Wiener Altwarenhändler

Rund 480 befugte Altwarenhändler sind in Wien aktiv, 250 von ihnen betreiben ein eigenes Altwarengeschäft. Andere sind vor allem auf Flohmärkten, aber auch im Internet aktiv. Unter den Händlern finden sich viele Generalisten mit einem breiten Angebot an Waren. Andere sind wiederum Spezialisten. Die Bandbreite reicht dabei von A wie Art Deco, B wie Bilder über G wie Geschirr, L wie Lampen bis zu S wie Spielzeug und Z wie Ziergegenstände. Die gesamte Angebotspalette und sämtliche Kontaktdaten der Wiener Händler finden Sie im Verzeichnis der Wiener Altwarenhändler im Internet unter www.altwaren-handel.at





