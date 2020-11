PULS 24: Corona-Lockdown ohne Wirkung – Was kommt jetzt?

Pro und Contra, 11. November 2020 um 21:30 Uhr auf PULS 24 und um 22:50 Uhr auf PULS 4

Wien (OTS) - Die Regierungsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus greifen bislang nicht. Die Rufe nach stärkeren Einschränkungen werden immer lauter. Doch ist ein kompletter Stopp von Wirtschaft und Privatleben überhaupt möglich? Diese und andere Fragen diskutieren in Pro und Contra Heute-Herausgeberin Eva Dichand, Albertina-Direktor Albrecht Schröder, Mediziner Hans-Peter Hutter und Mathematiker Peter Markowich.



Österreich schafft die erwartete Trendwende bei den Neuinfektionen mit Covid-19 bislang nicht. Die täglichen Neuinfektionen bewegen sich nach wie vor konstant in einem sehr hohen Bereich. Dass es bereits seit sieben Tagen einen Lockdown light gibt, ist - zumindest an den Zahlen - kaum zu bemerken.



Quer durch Österreich zieht sich die Diskussion, was nun geschehen muss, um diese Entwicklung endlich zu durchbrechen. Mediziner warnen vor der Überlastung des Gesundheitssystems und damit auch vor drohenden Engpässen bei Krankenhaus- und Intensivbetten. Doch welche Maßnahmen müssen jetzt rasch gesetzt werden? Sind es flächendeckende Schulschließungen für alle Altersgruppen? Müssen alle Händler bis auf die lebensnotwendige Versorgung schließen? Und sollen alle Berufsgruppen verpflichtend ins Homeoffice?



Pro und Contra: Mittwoch, 11. November 2020, um 21:30 Uhr auf PULS 24 und um 22:50 Uhr auf PULS 4



Gäste:

Eva Dichand , Herausgeberin Heute

, Herausgeberin Heute Albrecht Schröder , Direktor Albertina

, Direktor Albertina Hans-Peter Hutter , Stellvertretender Leiter Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin, Universität Wien

, Stellvertretender Leiter Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin, Universität Wien Peter Markowich, Universitätsprofessor, Mathematiker, Universität Wien





Moderation: Corinna Milborn

Rückfragen & Kontakt:

Barbara.holzbauer @ prosiebensat1puls4.com