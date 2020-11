Vana zum EU-Finanzrahmen: Europaparlament konnte Verbesserungen durchsetzen

Grüne: Klimaschutz und Biodiversität im mehrjährigen EU-Finanzrahmen gestärkt

Wien/Brüssel (OTS) - „Ohne grünes EU-Budget gibt es keinen Grünen Deal für ein zukunftsfähiges Europa. Letztlich ist es dem EU-Parlament zu verdanken, dass sich diese Einsicht durchsetzte und in den schwierigen Verhandlungen mit dem Rat doch noch eine Einigung auf den mehrjährigen EU-Finanzrahmen zustande gekommen ist“, kommentiert Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, den heutigen Abschluss der Verhandlungen zwischen Europaparlament und Rat um Höhe und Ausgestaltung des EU-Budgets für die kommenden sieben Jahre (MFF).

„Die Forderungen des Europaparlament in puncto Zukunftsinvestitionen sind noch deutlich weitergegangen, wurden aber von der Kürzungshaltung der Mitgliedsstaaten gebremst“, kritisiert Vana: „Gemessen am vorigen MFF wurden jedoch einige wichtige budgetäre Weichenstellungen durchgesetzt. So konnten wir Grüne Vergabekriterien zum Klimaschutz und Biodiversität in den mehrjährigen Finanzrahmen hinein verhandeln. Erstmalig sind im MFF auch Finanzmittel vorgesehen, um aktiv gegen das Artensterben vorzugehen.“

Vana: „Ein weiterer Meilenstein wurde sicher mit der Etablierung einer rechtlich verbindlichen Roadmap zum Auf- und Ausbau des EU-Eigenmittelsystems gesetzt. Mit einer Plastiksteuer im nächsten Jahr, Digitalsteuer und CO2-Steuermechanismen 2023 sowie Finanztransaktionssteuer und gemeinsamen Körperschaftssteuern 2026 ist der Fahrplan zwar weniger ambitioniert, als von uns Grünen gefordert, dennoch wird damit endlich eine langjährige Grüne Forderung auf Schiene gestellt.“

