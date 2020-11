Mit AppGallery erleichtert Huawei Entwicklern aus aller Welt den Zugang zum chinesischen Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei unterstrich heute beim Huawei Developer Webinar "Grow in China, Win with AppGallery" (In China wachsen, mit AppGallery erfolgreich sein) sein Engagement, globalen Entwicklern zu helfen, den lukrativen chinesischen App-Markt zu erschließen. Beim Webinar erhalten Entwickler aus aller Welt eine Einführung von Huawei, die von der Beratung zum Rechtsumfeld, über die Produktlokalisierung bis hin zur Benutzerakquise und Monetarisierung reicht, um Entwicklern mobiler Anwendungen dabei zu helfen, die Hindernisse beim Eintritt in den chinesischen Markt zu überwinden und auf dem wachsenden lokalen App-Markt zu florieren.

China gilt als die erste "Mobile-First"-Gesellschaft der Welt. Es gibt über 904 Millionen mobile Internet-Nutzer in China, und im vergangenen Jahr wurden auf dem chinesischen Festland fast 100 Milliarden Apps heruntergeladen. Der Markt ist riesig und aussichtsvoll, aber die Maßstäbe für ausländische App-Entwickler sind relativ hoch: App-Publisher müssen sich eine lange Liste von verschiedenen Qualifikationen, Zertifikaten, Bewertungen, Lizenzen und Genehmigungen sichern, bevor sie Zugang zu chinesischen Smartphone-Nutzern haben.

"So ist es zum Beispiel schwierig, sich in der Vielzahl lokaler Vorschriften und Compliance-Anforderungen zurechtzufinden, und Entwickler tun sich oft schwer, ihre Anwendung zu lokalisieren und sie für chinesische Nutzer relevant und marktfähig zu machen", so Ilya Fedotov, Head of Global Partnerships & Eco-Development Communication, Huawei Consumer Business Group.

Um Entwicklern bei der Navigation des chinesischen Markts zu helfen und ihre Apps dort erfolgreichen einzuführen, wird Huawei Entwicklern aus Übersee eine Rundum-Betreuung anbieten, die von der Beratung zum rechtlichen Umfeld über die Produktlokalisierung bis hin zur Nutzerakquise und Monetarisierung reicht.

Neues Weißbuch veröffentlicht, das Entwicklern helfen soll, den chinesischen Mobilfunkmarkt zu verstehen

Darüber hinaus wurde ein Weißbuch veröffentlicht, das einen Einblick in den chinesischen App-Markt bietet. Darin wird erörtert, was eine derart starke Marktexpansion verursacht, es werden ebenfalls Wachstumsbereiche aufgezeigt und Problematiken für Entwickler wie Nutzerakquise und politische Anforderungen behandelt. Das Weißbuch gibt Informationen zu neuen Maßnahmen und Initiativen Huaweis, um Entwicklern den Einstieg in China zu erleichtern.

Das HMS-Ökosystem bietet Entwicklern mit seinen einschlägigen Beratungs-, Lokalisierungs- und Integrations-, Marketing- und Kampagnendiensten umfangreiche Unterstützung bei der Erkundung von Geschäftschancen in China.

Seit dem vergangenen Jahr hat Huawei über 350 Partnern beim Eintritt in den chinesischen Markt geholfen.

Top-App-Entwickler teilen ihre Erkenntnisse über Compliance im chinesischen Markt

Zwar erwarten sie beispiellose Chancen in Chinas App-Markt, Entwickler müssen aber die verschiedenen Einschränkungen und die Besonderheiten der Benutzerbasis verstehen.

Im Webinar tauschten sich chinesische Mobile-Gaming-Giganten wie Tecent, iDreamSky, Jinke und Feiyu darüber aus, wie Entwickler die Herausforderungen beim Eintritt in den chinesischen App-Markt meistern können, und gaben wertvolle Informationen über chinesische Nutzergewohnheiten und andere Verbrauchertrends.

Rechtsexperten von Huawei waren ebenfalls beim Webinar anwesend, um Entwicklern eine detaillierte Anleitung zu den in China erforderlichen Qualifikationen zu geben und ihnen dabei zu helfen, die verschiedenen Compliance- und Inhaltsanforderungen bei der Einführung von Apps richtig zu interpretieren.

"AppGallery hat uns wertvolle Hinweise zum chinesischen App-Markt gegeben und uns mit den Tools, dem Wissen und der Unterstützung ausgestattet, die wir benötigen, um das Potenzial von PicsArt für die Millionen von AppGallery-Benutzern in China voll auszuschöpfen", sagte Jennifer Liu, General Manager of China Market bei PicsArt.

Neue Online-Konsultationsplattform für Entwickler

Huawei hat eine neue benutzerfreundliche Online-Beratungsplattform eingeführt, die Entwicklern hilft, sich auf dem chinesischen Markt zurecht zu finden. Da Entwickler häufig mit Problemen wie den Voraussetzungen für bestimmte App-Kategorien sowie mit Fragen zu Monetarisierung, dem Datenschutz und der Lizenzierung von Spielen konfrontiert sind, soll die Plattform Entwicklern ermitteln helfen, welche Lizenzen oder Dokumentationen für verschiedene App-Kategorien notwendig sind.

Darüber hinaus bietet Huawei Beratungsdienste an, um Entwickler bei der Erlangung der erforderlichen Qualifikationen, wie z. B. des Software-Unternehmenszertifikats und anderer erforderlicher Lizenzen und Genehmigungen, sowie bei der Produktlokalisierung, insbesondere bei Tests auf dem chinesischen Markt und der HMS-Integration, zu unterstützen. Entwickler können auch auf die umfangreichen Marketingressourcen von AppGallery zurückgreifen, um einen bedeutenden Nutzerkreis und Vorteile in China zu erlangen.

Bereitstellung von Lösungen, die Spieleentwicklern helfen sollen, bessere Spielerfahrungen zu schaffen

Chinesische Spieler haben hohe Erwartungen an die Spielqualität - mehr als die Hälfte der chinesischen Spieler halten die grafische Leistung für einen wichtigen Faktor, und mehr als 40 % legen bei der Auswahl der Spiele Wert auf innovatives und reichhaltiges Gameplay.

Durch die HMS Core-Lösungen können Spieleentwickler qualitativ hochwertige Spielerlebnisse kreieren, die auf chinesische Spieler zugeschnitten sind, die eher bereit sind, Zeit und Geld für schwere Spiele aufzuwenden. HMS Core bietet eine optimierte Grafik-Rendering-Engine und ein Framework wie Slim LOD, Scene Kit und Komponenten für Mainstream-Engines wie Unity und Cocos, um Entwickler bei der Verbesserung der Grafikleistung auf der Android-Plattform zu unterstützen.

Huawei verfügt über eine umfangreiche Benutzerbasis in China sowie über ein tiefes Verständnis des heimischen App-Marktes. Das Unternehmen will sein Know-how nutzen, um immer mehr Entwicklern auf der ganzen Welt ein besseres Verständnis des chinesischen Marktes zu geben und ihnen dabei helfen, Hindernissen zu überwinden, damit sie die unzähligen Möglichkeiten nutzen können, welche die Einführung einer App in China ihnen bietet.

Das Huawei Developer Webinar "Grow in China, Win with AppGallery" fand heute, am Montag, dem 9. November um (13:00 MEZ) statt. Aufgezeichnete Sitzungen können Sie hier ansehen https://www.youtube.com/watch?v=Oft-HCaELnI

Weitere Informationen finden Sie auf der "Ecosystem Partners Website Developer" Webseite von Huawei unter https://consumer.huawei.com/en/partners/ oder im Huawei Developer Forum unter https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home

AppGallery - Weltweit in der Top 3 der App-Marktplätze

Auf AppGallery, dieser offenen und sicheren App-Distributionsplattform von Huawei, sind alle in Zusammenarbeit mit Huawei entwickelten Anwendungen sowie Tausende anderer hochwertiger Apps verfügbar. AppGallery ist einer der drei führenden App-Marktplätze weltweit und verbindet monatlich mehr als 500 Millionen aktive Nutzer in über 170 Ländern und Regionen mit dem intelligenten und innovativen Ökosystem von Huawei.

AppGallery bietet den Benutzern eine größere Auswahl und bessere Optionen zum Auffinden von Apps, mit Tausenden von Apps in 18 Kategorien, darunter Nachrichten, soziale Medien, Unterhaltung und mehr.

