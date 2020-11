Aviso: Pressekonferenz Anschober: Zukunft der Pflege am 12.11.2020

Wien (OTS/BMSGPK) -



Pressekonferenz Anschober: Zukunft der Pflege



Gemeinsam mit Elisabeth Anselm als Vertreterin der

Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG) wirft Sozialminister

Rudi Anschober einen Blick in die Pflegezukunft, skizziert die

Herausforderungen der kommenden Jahre , wird die Jobaussichten im

Pflegebereich darstellen und einen Überblick über bestehende

Angebote geben.

Susanne Dietl und Ali Reza Zarei, zwei in der Pflege und Betreuung

Tätige, werden einen Einblick in die Herausforderungen und in die

schönen Seiten ihres Arbeitsalltags geben.



Wichtiger Hinweis für MedienvertreterInnen:

Auf Grund der hohen Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19

Pandemie werden bei der Pressekonferenz den teilnehmenden

JournalistInnen und Kamera/Technikteams fixe Plätze zugewiesen. Es

ist nur ein begrenztes Kontingent an Plätzen vorhanden. (Max. 2

VertreterInnen pro Medium inkl. Technik bzw. Fotograf!) Daher ist

eine namentliche Anmeldung bis Mittwoch,11.11.2020 17.00 Uhr unter

pressesprecher @ sozialministerium.at erforderlich.



Ein Livestream zur Pressekonferenz findet sich am Donnerstag unter:

https://www.facebook.com/rudianschober



Es besteht eine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.



Datum: 12.11.2020, um 09:00 Uhr



Ort:

Sozialministerium Pressezentrum, 5. Stock, Eingang

Sozialministerium

Stubenring 1, 1010 Wien



Url: http://www.sozialministerium.at/pflegemitzukunft



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Margit Draxl

Pressesprecherin

+43 1 711 00-862477

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at