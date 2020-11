NEOS zur aktuellen Beschäftigung: Arbeitsmarkt braucht zukunftsgerichtete Maßnahmen

Gerald Loacker: „Die drohende Zahl von 500.000 Arbeitslosen sollte eine Warnung sein.“

Wien (OTS) - Dem NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker ist es wichtig, die heutige Pressekonferenz der Arbeitministerin und der Wirtschaftsministerin nicht unkommentiert zu lassen: „Ständig werden für den Arbeitsmarkt neue Maßnahmen der Regierung angekündigt, auf die sich Arbeitnehmer_innen und Arbeitgeber_innen dann kurzfristig einstellen müssen. Das sorgt für eine dauerhafte Verunsicherung und keine Planungssicherheit. Vor allem kann sich dadurch aber der Arbeitsmarkt nicht erholen. Die drohende Zahl von 500.000 Arbeitslosen, durch den zweiten Lockdown, sollte dabei eine Warnung sein. Es braucht also dringend treffsichere und zukunftsgerichtete Maßnahmen.“



Loacker hinterfragt auch den heute verkündeten Ladenschluss um 19 Uhr, während des Lockdowns: „Das sorgt vor allem dafür, dass in einem kürzeren Zeitraum mehr Menschen in die Geschäfte drängen. Vor allem am Abend dürfte es mit dem neuen Ladenschluss um 19 Uhr in den Geschäften enger werden.“ Auch die Aussage von Wirtschaftsministerin Schramböck, dass Deutschland bei der Umsetzung des Umsatzersatzes hinter Österreich lege, sei für Loacker nicht nachvollziehbar.



