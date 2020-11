AVISO: Heutige virtuelle Pressekonferenz mit Bundeskanzler Kurz

Live-Übertragung ab 16.00 Uhr

Wien (OTS) - Bundeskanzler Sebastian Kurz nimmt heute, Dienstag, den 10. November 2020, gemeinsam mit dem französischen Präsidenten, Emmanuel Macron, der deutschen Bundeskanzlerin, Angela Merkel, dem niederländischen Ministerpräsidenten, Mark Rutte, dem Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, an einer Videokonferenz zu einer europäischen Antwort auf die Bedrohung durch den Terrorismus teil.

Die anschließende gemeinsame virtuelle Pressekonferenz wird ab 16.00 Uhr live auf https://www.facebook.com/Bundeskanzleramt.gv.at/ übertragen.

