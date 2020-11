FPÖ-Darmann: Unsere Schulen und Kindergärten müssen jedenfalls offenbleiben!

Falls nötig muss das Land Kärnten eigenständigen Weg sicherstellen

Klagenfurt (OTS) - Zu den Berichten über die drohenden Schulschließungen in ganz Österreich durch die Bundesregierung betont heute der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Mag. Gernot Darmann, dass die Schulen und Kindergärten jedenfalls offenbleiben müssen. „Die Schließung der Schulen und Kindergärten würde zu einem totalen Chaos für die Kinder, die Eltern, die ohnehin schon gebeutelte Wirtschaft und für den Arbeitsmarkt führen. Neuerliche Sperren der Schulen und Kindergärten wären neben der Maskenpflicht für unsere Kinder der nächste Skandal“, so Darmann. Er verweist auch auf einen heutigen Bericht im „Standard“, wonach die erfolgte Oberstufenschulsperre negative Auswirkungen hatte, weil die von der Regierung erhoffte Kontaktreduktion durch Distance-Learning in Wahrheit zu mehr privaten Freizeitkontakten der Jugendlichen führte.

Der FPÖ-Chef ruft Landeshauptmann Peter Kaiser dazu auf, alles zu unternehmen, damit das Bundesland Kärnten wenn nötig einen eigenständigen Weg gehen und seine Schulen und Kindergärten offenhalten kann. „Aber auch die ÖVP Kärnten sollte endlich einmal für die Interessen Kärntens eintreten und ihre angeblich guten Kontakte zu den Parteikollegen in der ÖVP-Bundesregierung nutzen. Ihr ständiges Schweigen zu den massiven politischen Fehlentscheidungen bringt uns in Kärnten nicht weiter“, erklärt Darmann.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Kärnten

0463/56 404