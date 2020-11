Erntebeginn für Wintergemüse aus Österreich

Regional - klimaschonend - nachhaltig: LGV Sonnengemüse kultiviert Winterfrischgemüse

Wien (OTS) - Bei LGV Gärtnergemüse ist Erntestart für heimisches Winterfrischgemüse aus Wien und dem Burgenland. Gemeinsam mit der Gartenbauschule Schönbrunn unter der Leitung von DI Wolfgang Palme hat LGV Sonnengemüse einen Anbauversuch mit Winterfrischgemüse gestartet. Sechs Gärtner und Gemüsebauern kultivieren auf einer Gesamtfläche von 1,5 Hektar Winterfrischgemüse. Damit kann der Lebensmittelhandel erstmals beliefert werden und so kommen Gemüseliebhaber auch in den kalten Monaten in den Genuss von regionalem, frischem Gemüse aus Österreich. Das Wintergemüse ist ab 16. November in rund 130 Filialen von BILLA und MERKUR in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland und natürlich im Gärtnergschäftl in der Kettenbrückengasse 20 erhältlich.



Ziel des Anbauversuchs ist die klimaschonende Kultivierung von regionalem Winterfrischgemüse in Österreich. Im Freiland und Folientunneln sowie in unbeheizten Glashäusern wurden über 20 verschiedene Sorten angebaut. Der Bio-Anteil liegt bei knapp 50%. Zur Auswahl stehen Gemüse, Salate und Kräuter wie zum Beispiel Sprossen-Brokkoli, Zuckerhut, Grünkohl, Palmkohl, Radicchio, Pak Choi, Jungzwiebel, Radieschen, Karotten, Pflücksalat, Batavia, Sala Nova, Petersilie, Koriander oder Wildkräuter. Fotolink | Download

Auch bei der Verpackung wurde bei diesem Projekt auf eine möglichst umweltfreundliche und reduzierte Variante mit Papier geachtet. Der Mehrwert liegt in der Ressourcenschonung, in der CO²-neutralen Anbauweise ohne Einsatz zusätzlicher Energie, den kurzen Transportwegen und in der regionalen Wertschöpfung.

„Wenn alles gut verläuft, rechnen wir in diesem Winter mit einer Erntemenge von 25 Tonnen Winterfrischgemüse. Als Genossenschaft LGV Sonnengemüse ist uns wichtig, gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Familienbetrieben neue Produkte und Gemüsespezialitäten zu entwickeln. Neue Produktionsformen wie das Projekt Wintergemüse unterstreichen die Innovationskraft unserer leidenschaftlichen Gärtner und Gemüsebauern. Die vergangenen Monate haben uns gezeigt, welche Bedeutung unsere Erzeugergenossenschaft für die Versorgung Österreichs mit Frischgemüse hat.“ Zitat Josef Peck, Vorstand LGV Sonnengemüse

Wintergemüse ab 16. November bei BILLA und MERKUR

Das Winterfrischgemüse wird ab 16.11. in den Gemüseabteilungen von BILLA und MERKUR erhältlich sein. Kundinnen und Kunden können sich bald über Zuckerhut, Grünkohl, Radicchio, Sprossen-Brokkoli, Pack Choi und Bund-Karotten freuen. „Frisches Gemüse aus Österreich in den Wintermonaten ohne Beheizung ist eine tolle Innovation. Damit erweitern wir bei BILLA und MERKUR unser Gemüsesortiment und zeigen im Sinne unserer Kunden ein klares Bekenntnis zu mehr Regionalität.“ Zitat Marcel Haraszti, Vorstand, REWE International AG

Frisches Gemüse im Winter

Der Winter – das ist die verlorene Jahreszeit in der heimischen Gemüseproduktion. Winterzeit ist nicht Hauptwachstumszeit, aber sie ist Erntezeit. Damit man rund ums Jahr mit Frischgemüse aus ressourcenschonendem Anbau versorgt werden kann, gilt es, im Rhythmus der Jahreszeiten zu arbeiten und zu leben. Statt über Tausende Kilometer zu importieren oder energieaufwändig in Gewächshäusern zu heizen, kann auch im Winter Blatt- und Wurzelgemüse genutzt werden, die bestens an die kalte Jahreszeit angepasst sind.

Die Entdeckung des Winters

Eigentlich begann an der Höheren Bundeslehr und Forschungsanstalt für Gartenbau alles mit einer Panne: Als bei einer Spezialsalat-Sortensichtung im Jahr 2007 an der Versuchsaußenstelle Zinsenhof ein letzter Freilandsatz irrtümlich im Winter draußen blieb, weil er nicht mehr rechtzeitig geerntet werden konnte, ahnten man an der HBLFA Schönbrunn noch nicht, dass daraus eine eigene Bewegung werden sollte. Die Salate starben nämlich nicht ab, sondern blieben während des ganzen Winters frisch und grün – auch bei Temperaturen unter minus 15° Celsius. Laut Lehrbuchwissen war das nicht vorgesehen, da hätten die Salate nämlich bei minus drei bis minus fünf Grad erfrieren müssen. Das Prinzip des Wintergemüseanbaus ist ebenso naheliegend wie faszinierend: Viele unserer Gemüsearten sind wesentlich frostfester, als man das bisher angenommen hat. Deshalb lassen sie sich ohne Heizungsaufwand mit einfachen Mitteln so kultivieren, dass sie während des ganzen Winters geerntet werden können. Geschützte, ungeheizte Flächen in bestimmten Anbaugebieten Österreichs werden damit im Winter genutzt statt leer zu stehen. Das ist nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus ökonomischen Gründen äußerst sinnvoll. Dieses Anbauverfahren wurde bisher großflächig nur beim Vogerlsalat angewendet, funktioniert aber bei zahlreichen anderen Gemüsearten genauso gut.

Das Geheimnis des richtigen Zeitpunktes

Ein Geheimnis erfolgreicher Wintergemüseproduktion liegt zweifellos in der Wahl der richtigen Zeitpunkte für das Säen und Pflanzen. Ist man zu früh dran, entwickelt sich das Gemüse so rasch, dass es schon vor dem Winter abgeerntet werden muss. Lässt man sich aber zu viel Zeit, dann hat man im Winter zwar frisches Grün in den Folienhäusern stehen, aber leider nur als ästhetisches Vergnügen, denn für eine Marktbelieferung ist noch nicht genug da. Die Entwicklungsgeschwindigkeit ist von Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich. Manche Gemüse stehen schon das ganze Jahr auf dem Beet, um im Winter nutzbar zu sein, andere werden schnell noch im Herbst nachgesät und sind bereits nach wenigen Wochen erntereif. Nur wer sich rechtzeitig auf den Weg gemacht hat, kommt im Winter an. Denn im Gemüsebetrieb beginnt der Winter mitten im Sommer.



Wintersortimente

Tatsächlich eignen sich wesentlich mehr Gemüsearten für eine Ernte vom Spätherbst bis zum Frühling, als man vermuten würde. Dazu gehören Klassiker fürs Freiland, die schon im Sommer gepflanzt wurden wie Grünkohl, Palmkohl, Zuckerhut oder Radicchio. Etwas weniger robust, aber in ostösterreichischen Wintern durchaus gut nutzbar sind z.B. Mangold oder zarte Bundkarotten. Im geschützten Anbau unter Glas oder Folie eröffnen sich noch zahlreiche zusätzliche Möglichkeiten des Wintergärtnerns. Außer dem Klassiker Vogerlsalat eignen sich da auch noch Pflücksalate, Asia Salate, Winterpostelein oder Radieschen. Zahlreiche Kräuter bringen ungeahnte Frische in den Winter: Petersilie, Koriander oder Gartenkresse.

Fotolink - Download

Auszug Motive:

Ing. Josef Peck, MBA, Vorstand LGV Sonnengemüse eingetragene Genossenschaft, Marcel Haraszti, Vorstand, REWE International AG, LGV Gemüsegärtnerin Marianne Ganger, LGV Gemüsegärtner Karl Herret, Wintergemüsefelder und Wintergemüsekulturen sowie diverse Wintergemüsesorten

Rückfragen & Kontakt:

Agentur zweischrittweiter

01 718 69 70

info @ lgv.at