Erfolgreicher Auftakt für neue ORF-1-Serie „Letzter Wille“

Erste Folge mit bis zu 678.000 Zuseherinnen und Zusehern

Wien (OTS) - Mit bis zu 678.000 Zuseherinnen und Zusehern ist die neue ORF-1-Serie „Letzter Wille“ gestern, am Serienmontag, dem 9. November 2020, um 20.15 Uhr an den Start gegangen. Durchschnittlich begleiteten Johannes Zeiler und Brigitta Kanyaro auf ihrer Spurensuche als Erbenermittler in der Auftaktfolge „Fahrräder“ 657.000 Zuschauer/innen. Der Marktanteil erreichte 18 bzw. 16 (12–49) Prozent. „Das Loch“ gibt dem ungleichen Duo am Montag, dem 16. November, wieder um 20.15 Uhr in ORF 1, in der zweiten neuen Folge so manches Rätsel auf.

