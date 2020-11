Kunstraum Niederoesterreich begibt sich in die Cloud

Führungen, Performance und ein Workshop online

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Kunstraum Niederoesterreich im Palais Niederösterreich in Wien, wo am 24. September die Ausstellung „Stormy Weather“ eröffnet wurde, in der sich Susanna Flock, Leonhard Müllner, Fragmentin (David Colombini, Marc Dubois und Laura Perrenoud), Stefan Karrer, Till Langschied, Marc und Yein Lee, Christiane Peschek, Total Refusal (Robin Klengel, Leonhard Müllner und Michael Stumpf), Christoph Wachter und Mathias Jud mit menschengemachten Wolken, allen voran mit der technologischen Cloud beschäftigen, begibt sich nun selbst in die Cloud und bietet alle für November geplanten Veranstaltungen online an.

Den Anfang macht am Samstag, 14. November, Katharina Brandl, künstlerische Leiterin des Kunstraums und Kuratorin der Ausstellung, die in der ersten virtuellen Kuratorinnenführung des Kunstraums ab 13 Uhr Einblicke in die Entstehung und Thematik der Ausstellung gibt und Fragen beantwortet. Am Dienstag, 17. November, findet dann von 19 bis 20 Uhr die Performance „Palm Reading of Tumaroh“ von Till Langschied online statt. Die erste digitale Version der Performance setzt dabei beim ritualhaften Handlesen an, um das digitale Selbst in Zeiten der „Body-Server-Interconnectivity" zu erkunden.

Fortgesetzt wird am Freitag, 20. November, mit dem von Olivia Jaques und Marlies Surtmann geleiteten Performance-Workshop „Wühlen im Archiv II“, in dem von 15 bis 19 Uhr die Performance „But they don’t seem to go away“ von Malu Blume aus dem Jahr 2017 quasi „exhumiert“ und mit Hilfe einer systematischen Analyse nachgestellt wird. Den vorläufigen Abschluss des Onlineprogramms macht am Samstag, 21. November, eine „Come-Together“-Führung durch die Ausstellung „Stormy Weather“, die ab 13 Uhr Raum für Diskussion, Fragen und eine gemeinsame Reflexion der Ausstellungsthematik bietet.

Anmeldungen unter e-mail anmeldung @ kunstraum.net; nähere Informationen unter 01/904 21 11 und www.kunstraum.net.

