Tripel der Fußball-Nationalmannschaft live im ORF

Testspiel gegen Luxemburg am 11., Nations-League gegen Nordirland und Norwegen am 15. und 18. November, jeweils um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Gleich dreimal in einer Woche bekommen die Fußball-Fans, die wegen der Corona-Bestimmungen vom Match-Besuch ausgeschlossen sind, im ORF Spiele des Nationalteams zu sehen. Zum Aufwärmen ist Österreich am Mittwoch, dem 11. November 2020, in Luxemburg zu Gast. ORF 1 überträgt live ab 20.15 Uhr. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, Rainer Pariasek und Herbert Prohaska analysieren.

Am Sonntag, dem 15. November, geht es dann weiter mit der Nations-League Gruppe B1, die Österreich anführt. In Wien trifft die Foda-Elf auf Nordirland, ORF 1 überträgt ab 20.15 Uhr live. Kommentator ist Thomas König. Und am Mittwoch, dem 18. November, endet die Gruppenphase um 20.15 Uhr live in ORF 1 mit dem Spiel Österreich – Norwegen. Kommentator ist Oliver Polzer. Die Analytiker beider Spiele sind Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer.

Auch sport.ORF.at, ORF Fußball und die ORF-TVthek widmen sich den drei Matches im Web und via App mit Storys, Analysen, Tabellen und Statistiken, Live-Ticker, Social-Media-Postings u. v. m. Und man kann via Live-Stream auch direkt bei den ORF-Übertragungen der Spiele dabei sein oder Highlights als Video on Demand nachsehen.

