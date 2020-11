Norbert Hofer zu Islam und Terror: Merkel und EU-Spitzen haben Europa „geschafft“

Schnelles und konsistentes Vorgehen zum Schutz der europäischen Identität gefordert – galoppierende Islamisierung ist zu stoppen

Wien (OTS) - Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz trifft heute mit Frankreichs Präsident Emanuel Macron zusammen. Danach nehmen sie an einer Videokonferenz mit Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel teil. Sie wollen eine „europäische Antwort auf den Terror“ finden. FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer: „Im Fall von Angela Merkel muss man von einem Katalysator der bestehenden Probleme sprechen. Ihre Botschaft „Wir schaffen das“ hat hunderttausende Muslime dazu bewegt, sich auf die Reise nach Europa zu machen. Unter den Attentätern der letzten Jahre waren viele, die als Flüchtlinge getarnt eingereist waren. Es geht aber nicht nur um Terrrorakte, es geht um die Frage, ob wir tatsächlich eine Islamisierung des Kontinents mit all seinen Folgen für Humanismus und Aufklärung zulassen wollen. Dazu gibt es von unserer Seite ein klares Nein. Die einzige Antwort auf die galoppierende Islamisierung Europas ist der klare Wille, das nicht mehr zuzulassen.“

Hofer verlangt die Umsetzung geltender Vereinbarungen. Schon das Dublin-Abkommen sieht vor, dass der Asylantrag im ersten sicheren Land gestellt werden muss, das jener Mensch betrifft, der einen Asylgrund behauptet. Das bedeute, dass die Überquerung des Mittelmeeres nicht der Startschuss für eine Tour durch den ganzen Kontinent auf der Suche nach dem Wunschland sein könne. Hofer fordert zudem, dass es in der Entscheidung der Mitgliedsländer liegen müsse, wie Transferleistungen ausgestaltet werden: „Es muss möglich sein, dass Österreich die Mindestsicherung und andere Sozialleistungen - und ich spreche nicht von Versicherungsleistungen - als Sonderrecht für seine Staatsbürger bereit hält. Und genau dieses Recht muss allen Mitgliedsländern eingeräumt werden.“

Was den Islam betrifft, sei es höchst an der Zeit, eine einheitliche Koran-Übersetzung als Grundvoraussetzung für die Anerkennung des Islam als Glaubensgemeinschaft zu definieren. „Es muss auch klar sein, dass IS-Rückkehrer, Muslimbrüder und anderen Extremisten als Staatsgefährder einzustufen sind. Diesen muss Österreich eine etwaig vorhandene österreichische Staatsbürgerschaft entziehen. Wenn dadurch ein Mensch staatenlos wird, kann das nicht das Problem unseres Landes sein. Niemand hat diese Menschen gezwungen, sich dem sogenannten Islamischen Staat anzuschließen oder in ihrem religiösen Wahn die Grundrechte unseres Landes zu bekämpfen“, fordert der FPÖ-Bundesparteiobmann.

Nach dem Terror von Wien seien nun konkrete Maßnahmen und keine Show-Politik gefordert. Fest stehe, dass die EU beim Außengrenzschutz völlig versagt hat. Norbert Hofer: „Man hat Frau Merkel im Jahr 2015 gewähren lassen - jetzt müssen die Grenzen geschlossen und abgewiesene Asylwerber umgehend rückgeführt werden. Sozialleistungen dürfen zudem kein Anreiz mehr sein, nach Europa zu reisen. Dem radikalen politischen Islam müssen die finanziellen Grundlagen entzogen werden. Das seit langem von der FPÖ geforderte Verbotsgesetz gegen den politischen Islam muss innerhalb der kommenden Monate beschlossen und umgesetzt werden. Wenn die EU selbst zudem wirklich Zeichen setzen will, dann muss das auch das offizielle Ende der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sein. Gleichzeitig ist das Assoziationsabkommen mit der Türkei aufzukündigen. Dieses stellt bereits ohne Mitgliedschaft in der EU türkische Bürger de facto mit EU-Bürgern gleich.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at