Tierschutzhof Pfotenhilfe rettet zwei Martinigänse - Video

Helle Aufregung am Gänseteich: zwei Neuankömmlinge werden begrüßt

Lochen (OTS) - Anlässlich Martini hat der Tierschutzhof Pfotenhilfe zwei Gänse vor dem sicheren Tod gerettet. Jakobus und Jakoba waren dazu bestimmt auf dem Teller zu landen und haben gerade noch einmal Glück gehabt - aber so richtig: Auf den großzügigen Teichen und Wiesen der Pfotenhilfe genießen die beiden Glückspilze mit rund 40 Artgenossen jetzt ein angstfreies, schönes Leben, das rund 30 Jahre dauern kann. Die Gänseschar des Tierschutzhofs war kurz verwundert über die Neuankömmlinge und war etwas reserviert, hat sie dann aber lautstark begrüßt und integriert.

"Es macht mich sehr traurig, dass diese wunderschönen, hochintelligenten Tiere, die ihr ganzes Leben in einer monogamen Beziehung verbringen und einen ausgeprägten Familiensinn haben, nach wie vor nur als Ware gesehen werden", seufzt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. "Dabei sind die lustigen und freundlichen Vögel bessere Wächter als jede Alarmanlage, und man kann sich an ihnen lebend mit Sicherheit weit mehr erfreuen als an einem kurzen Gaumenkitzel."

Übrigens: Tierfreunde, die auf das herbstliche Traditionsgericht nicht verzichten möchten, finden im Internet pflanzliche Alternativen und Rezepte, wie etwa dieses: https://www.dieniederoesterreicherin.at/lifestyle/081116_herbstmenue-nach-karl-schillinger-94116/



Honorarfreies Videomaterial von der Gänserettung (Copyright Pfotenhilfe): https://we.tl/t-5E8TG9mJUd

Honorarfreies Foto glücklicher Gänse am Tierschutzhof Pfotenhilfe (Copyright: Pfotenhilfe/Sonja Müllner): https://pfotenhilfe.canto.global/b/QGTMP

