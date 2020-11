Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im Dezember 2020

Wochenmärkte finden wie gewohnt statt – auch Lieferung ist möglich! Nähere Infos auf www.einkaufsstrassen.at

5. Bezirk

Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

03.12. - 31.12. Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Jeden Donnerstag bietet der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz erlesene Köstlichkeiten. Feinspitze finden hier Schmankerln und Delikatessen aus der Region und ganz Europa. Der Spezialitätenmarkt findet jeden Donnerstag von 8 bis 19 Uhr statt.

8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

04.12. - 18.12. Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) statt. Termine im Dezember:

04.12.2020

11.12.2020

18.12.2020

9. Bezirk

Interessensgemeinschaft der Kaufleute Servitenviertel

03.12. - 31.12. Servas Markt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt mit regionalen, österreichischen Produkte sowie europäischen Spezialitäten statt. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an!

Neuer Floradl-Lieferservice: Ab sofort werden Einkäufe auch gerne bequem nach Hause geliefert. Floradl ist CO2-neutral, schnell und günstig. Jeden Donnerstag kommen die Markteinkäufe frisch auf den Tisch (für 6 Euro im 9. Bezirk). Wiederverwendbare Einkaufstaschen gibt es ebenfalls gegen eine geringe Pfandgebühr. Weitere Infos: www.floradl.at

Folgende Stände sind am Markt vertreten: Biofisch, Biohof Loidolt, Biomartin, Bäckerei Bucher, Chocofalla, Obst & Gemüse Faschingleitner, Gragger Bio-Holzofen Brot, Landbison, Käse Stix, Terra Kreta, Imkerei im Nu, Wein Varga. Termine im Dezember:

03.12.2020

10.12.2020

17.12.2020

19. Bezirk

IG Kaufleute der Döblinger Hauptstraße

02.12. - 30.12. Döblinger Wochenmarkt

Jeden Mittwoch von 9 bis 18 Uhr in der Gatterburggasse: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten. Termine im Dezember:

02.12.2020

09.12.2020

16.12.2020

23.12.2020

30.12.2020

20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.12. AB 20. IM 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kundinnen und Kunden: AB 20. IM 20. verteilen die teilnehmenden Mitgliedsbetriebe von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu jeden Einkauf (solange der Vorrat reicht).

21. Bezirk

Wirtschaft 21

01.12. - 31.12. Christkindl-Markt W21

Bereits zum 37. Mal findet der alljährliche Christkindl-Markt am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf statt. Heuer wird es ab 1.12.2020 im Zentrum des 21. Bezirks möglich sein, die kulinarischen Genüsse und das vielfältige Warenangebot der Aussteller auf diesem traditionellen Adventmarkt zu gustieren. Vom 27.12. bis 31.12.2020 findet man an gleicher Stelle den Neujahrsmarkt - jeweils täglich von 8:30 bis 20:00 Uhr (Gastro bis 22 Uhr).

22. Bezirk

Stadlauer Kaufleute

04.12. - 18.12. Freitag ist Markttag!

Am Stadlauer Bauernmarkt gibt es jeden Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte!

04.12. und 18.12.: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

11.12.: Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129.

Änderungen vorbehalten!

Mehr Infos und Aktionen – z. B. aktuelle Gewinnspiele - unter https://www.einkaufsstrassen.at/

