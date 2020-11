Sterling and Wilson Solar Limited eröffnet neue Niederlassung in Spanien

Sevilla, Spanien (ots/PRNewswire) - Hauptaugenmerk auf Europas wachsendem Solarmarkt

Sterling and Wilson Solar Limited (SWSL) (BSE: 542760) (NSE: SWSOLAR) hat heute im Rahmen seiner internationalen Expansionsstrategie die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Spanien bekannt gegeben. Das Büro in Sevilla wird der Hauptsitz des Unternehmens für seinen Betrieb in Europa sein, von dem aus unter anderem Märkte wie Portugal, Spanien, Italien und Polen bedient und erschlossen werden.

Vikas Bansal, Regionalleiter - Europa, erklärte: "Wir betrachten die Eröffnung dieser Niederlassung angesichts unserer Strategie, Schlüsselmärkte zu erschließen, als einen wichtigen Schritt nach vorn. Europa verfügt über ein enormes Potenzial an Solarkapazität, und es wird erwartet, dass auf dem Markt neue PV-Kapazitäten von etwa 7 GW pro Jahr in Betrieb genommen werden und sich bis 2023 sogar auf 28 GW belaufen werden. Aufgrund unserer ausgezeichneten Liquidität und der guten Beziehungen zu unabhängigen Stromerzeugern (IPPs) in der Region ist SWSL gut dafür aufgestellt, das Geschäft in Europa auszubauen und den weltweiten Übergang zu kohlenstoffarmer Energie voranzutreiben."

"SWSL legt stets Wert auf Kundenorientierung, Implementierung und hervorragende Lieferqualität, was uns dabei geholfen hat, in strategisch gut gelegenen Märkten mit günstigen Regelungen für Solarenergie und hoher Sonneneinstrahlung Fuß zu fassen", fügte Bansal hinzu.

Laut dem EU-Marktausblick von SolarPower Europe war Spanien 2019 mit einer Kapazität von 4,7 GW Europas größter Solarmarkt, gefolgt von Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Polen.

Sterling and Wilson Solar Limited hat weltweit Projekte ausgeführt und verfügt über mehr als 10,5 GW an Solarstromprojekten (in Auftrag gegeben bzw. in verschiedenen Bauphasen) in unterschiedlichen Regionen. Zu dem Portfolio gehört auch ein PV-Kraftwerk mit 1.177 Megawatt in Abu Dhabi, die weltweit größte PV-Anlage an einem einzigen Standort. Das Unternehmen verwaltet außerdem ein Portfolio von 7,8 GW Betriebs- und Wartungsprojekten weltweit, was seine erstklassigen Dienstleistungen erneut unterstreicht.

Unternehmenswebsite - www.sterlingandwilsonsolar.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1318150/Sterling_Wilson__Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Rahul Rao

Unternehmenskommunikation

E-Mail - rahul.rao @ sterlingwilson.com

+91-22-2548 5300