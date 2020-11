9 PKW und 1 LKW: ARBÖ meldet Unfall auf A2 und über 90 Minuten Zeitverlust!

Schwerer Unfall auf der Südautobahn. Pendler müssen mehr Zeit einplanen.

Wien (OTS) - Um 06:15 Uhr dienstagvormittags meldet der ARBÖ einen Unfall auf der Südautobahn (A2) mit mehreren Fahrzeugen. Schnell entwickelt sich ein kilometerlanger Stau in Fahrtrichtung Süden, unmittelbar vor der Unfallstelle zwischen Wiener Neudorf und dem Industriezentrum Niederösterreich-Süd. Um 07:00 Uhr spricht der ARBÖ Verkehrsexperte Jürgen Fraberger bereits von über 60 Minuten Zeitverlust. "Der Unfall mit 9 PKW und 1 LKW wirkt sich besonders auf den Frühverkehr aus. Pendler, welche am Weg von Wien in Richtung Graz sind, müssen über eine Stunde mehr Zeit einkalkulieren!". Derzeit ist nur eine Fahrspur frei, die Bergungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Auf der Ausweichstrecke, der Wiener Neustädter Straße (B17), meldet Fraberger ebenfalls schon Stop & Go Verkehr. "Stau und bis zu 30 Minuten Zeitverlust gibt es auch schon auf der Südautobahn in Richtung Wien. Die Blaulichter auf der Gegenrichtung und leider auch die Schaulustigkeit mancher Autofahrer lassen derzeit keinen fließenden Verkehr zu", meldet der ARBÖ Verkehrsexperte abschließend. Wien lange die Behinderungen noch andauern, ist im Moment noch unklar. (Stand 7:00 Uhr)

