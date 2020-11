Hudson Hill Capital erwirbt InXpress in Partnerschaft mit dem Senior Management

New York und Manchester, England (ots/PRNewswire) - Hudson Hill Capital ("Hudson Hill" oder "HHC"), eine von Eric Rosen gegründete private Investmentfirma, gab heute bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit dem leitenden Managementteam des Unternehmens eine Mehrheitsbeteiligung an InXpress Holdings Ltd, einem softwaregestützten globalen Franchisegeber für Transport- und Logistikdienstleistungen, erworben hat. Diese Transaktion unterstreicht das langfristige Ziel von InXpress, kleinen und mittleren Unternehmen Transport- und Logistiklösungen von Weltklasse zu bieten.

InXpress mit Sitz in Manchester, Großbritannien, ist ein internationaler Franchisegeber von Paket-, Fracht- und Lieferlogistikdiensten, der KMU-Kunden über eine Softwareplattform und ein globales Netzwerk von fast 400 Franchise-Unternehmen in 14 Ländern bedient. Das 1999 gegründete Unternehmen unterhält Beziehungen zu erstklassigen Paket-, Luft- und Frachtunternehmen auf der ganzen Welt und bietet Franchisenehmern, die über seinen Direktvertrieb Beziehungen zu KMU-Kunden aufbauen, ermäßigte Tarife an. Das Unternehmen bietet seinen KMU-Kunden und Franchisenehmern außerdem eine SaaS-Plattform an, die es den Franchisenehmern ermöglicht, den Kundendienst effektiv zu verwalten und den Kunden die zentrale Verwaltung ihrer Transport- und Logistikanforderungen zu ermöglichen. InXpress hat seine Online-Software-Plattform Webship+ auf der Grundlage von über 20 Jahren Erfahrung aufgebaut. Zu den benutzerfreundlichen Software-Funktionen von Webship+ gehören die maßgeschneiderte Anpassung der besten Tarife innerhalb ihres Spediteur-Netzwerks, ein Massen-Upload-Tool zur schnellen Verwaltung mehrerer Bestellungen und die Integration mit allen wichtigen E-Commerce-Plattformen.

"Wir zielen auf Firmen ab, die von Unternehmern gegründet wurden und von qualifizierten Managementteams geführt werden. Mit diesen Teams können wir zusammenarbeiten, um das Unternehmen auf die nächste Wachstumsstufe zu bringen", erklärte Eric Rosen, Managing Partner von Hudson Hill. "InXpress ist eine einzigartige Plattform, um das Geschäft weltweit weiter auszubauen und ein breiteres Spektrum an Frachtlösungen anzubieten. Wir freuen uns auf eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den bestehenden Management-Teilhabern, Mark Taylor, Adam Thompson, Dustin Hansen und dem gesamten Management-Team."

Mark Taylor, seit 2015 Global CEO von InXpress, ein Franchising-Experte, der in den letzten 20 Jahren mit Private-Equity-Unternehmen aus Großbritannien, den USA und Kontinentaleuropa zusammengearbeitet hat, erläuterte: "Die meisten mittelständischen Verlader haben keinen Zugang zu einer einfachen, zentralisierten Transportlösung wie InXpress. Sie haben auch keinen Zugang zu Experten für den Versand auf lokaler Ebene, was Teil des Serviceangebots von InXpress ist. Die InXpress-Plattform bietet Versandlösungen aus einer Hand, bei denen unser Fachwissen, unser engagierter Kundendienst und unsere gefestigten Beziehungen zu verschiedenen Spediteuren zum Tragen kommen, um den Business-to-Business- und E-Commerce-Kunden Wahlmöglichkeiten, Skalierbarkeit und äußerst wettbewerbsfähige Tarife zu bieten und so ihren gesamten Versandbedarf zu vereinfachen. Wir freuen uns darauf, mit dem erfahrenen Team von Hudson Hill zusammenzuarbeiten, um unser Geschäft auszubauen und unser Serviceangebot für unsere globalen Kunden kontinuierlich zu verbessern."

Adam Thompson, CEO InXpress EMEA, der das Unternehmen mit aufgebaut hat, sagte: "Ich bin sehr stolz auf das von meinem Vater gegründete Unternehmen, das in den vergangenen mehr als 20 Jahren ein enormes Wachstum verzeichnen konnte. Wir alle freuen uns sehr darauf, den Wachstumskurs des Unternehmens durch eine Partnerschaft mit dem HHC-Team, das unser Potenzial erkennt, fortzusetzen und die nächste Wachstumsphase von InXpress voranzutreiben."

Dustin Hansen, seit 2013 CEO InXpress Americas und Mitglied des Board of Directors des Internationalen Franchise-Verbandes, fügte hinzu: "Der ideale InXpress-Kunde zieht es vor, seine internationalen, nationalen, E-Commerce- und Frachtversandbedürfnisse auf einfache Weise zu erfüllen. Durch die Auslagerung einer Reihe von Support- und Backoffice-Funktionen an InXpress profitieren Spediteure vom Zugang zu unserem stark fragmentierten KMU-Kundenstamm und von einfacheren Kundendienstanforderungen."

Über InXpress

InXpress, ein globales Business-to-Business-Franchiseunternehmen in der Transport- und Logistikbranche mit einem Netzwerk von fast 400 Franchisenehmern in 14 verschiedenen Ländern, bietet KMU durch Beratungsdienste und innovative Software zeit- und kostensparende Versandlösungen. Aufgrund der Größe des Unternehmens und seiner globalen Anbindung an mehr als 50 vertrauenswürdige Spediteurpartner können InXpress-Franchisenehmer kleinen und mittleren Unternehmen große Versandrabatte anbieten. Mit automatisierter Versandvorbereitung und Einzelkontenverwaltung werden InXpress-Kunden mit der Sorgfalt behandelt, die normalerweise Fortune-1000-Unternehmen vorbehalten sind. Zu den Kerndienstleistungen gehören das internationale Päckchen, das nationale Päckchen und das Stückgut ("Less-than-Truckload", LTL). InXpress Americas begann 2006 mit dem Franchising. Um mehr über Franchising und das wiederkehrende Umsatzpotenzial zu erfahren, besuchen Sie die Website www.inxpress.com.

Über Hudson Hill

Mit Sitz in New York, Hudson Hill (www.hudsonhillcapital.com) ist eine private Investmentfirma, die von Eric Rosen gegründet wurde. Abweichend von der vorherrschenden kurzfristigen Ausrichtung der Private-Equity-Branche investiert HHC mit Familien, Unternehmern und Managementteams, die sich für langfristige Kapitalpartner interessieren. Hudson Hill investiert sein eigenes Kapital zusammen mit gleichgesinnten Partnern in attraktive wachstumsorientierte Gelegenheiten in Branchen, die von langfristigem säkularem Wachstumsrückwind profitieren. Der Branchenfokus von HHC umfasst die Bereiche Unternehmensdienstleistungen, Software und Finanzdienstleistungen.

