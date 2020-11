Toto: Jackpot und Garantie 13er – exakt 100.000 Euro warten

Zwei Zwölfer zu je rund 1.700 Euro

Wien (OTS) - Nachdem jüngst, also in der Vorwoche, ein Sechsfachjackpot geknackt wurde, startete Toto am Wochenende wieder mit einem Jackpot. Es gab keinen Dreizehner, und der daraus resultierende Jackpot ist insofern ein besonderer, als er mit einer Garantierunde zusammenfällt. Das heißt, Toto garantiert 100.000 Euro für den Dreizehner Gewinntopf und dotiert die Gewinnsumme auf diesen Betrag auf.

Zwei Spielteilnehmern gelang ein Zwölfer, für den sie jeweils rund 1.700 Euro erhalten. Beide waren mit Systemscheinen erfolgreich; ein Tiroler scheiterte an Spiel 6 (Unentschieden zwischen Rapid und Salzburg), ein Salzburger an Spiel 5 (Remis zwischen Steyr und BW Linz).

In der Torwette heißt es weiterhin Jackpot im ersten Rang, jener im zweiten Rang wurde geknackt: Ein Wiener erhält für vier richtige Ergebnisse knapp 1.000 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 46A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 45B

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 6.247,58 – 100.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 1.686,80 17 Elfer zu je EUR 44,10 77 Zehner zu je EUR 19,40 46 5er Bonus zu je EUR 13,50

Der richtige Tipp: E2 X 1 2 X / X 2 1 1 1 X 2 X X 1 1 X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 2.297,04 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 918,80 Torwette 3. Rang: 6 zu je EUR 75,80 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 138.153,57

Torwette-Resultate: 1:2 0:0 2:0 0:1 1:1

