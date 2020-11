Lotto: Doppeljackpot mit 2,3 Mio. Euro wartet am Mittwoch

Solo-Sechser bei LottoPlus und zwei Joker, alles in der Steiermark

Wien (OTS) - Der große Millionengewinn blieb am Sonntag bei Lotto zwar aus, denn es gab zum zweiten Mal in Folge keinen Sechser. Dennoch darf sich aber die Steiermark von Fortuna geküsst fühlen, denn es gab nach der Ziehung am Wochenende bei LottoPlus und beim Joker insgesamt drei Gewinne im sechsstelligen Bereich, und alle drei wurden in der Steiermark erzielt.

Bei Lotto „6 aus 45“ heißt es also Doppeljackpot, und dabei geht es am Mittwoch um rund 2,3 Millionen für die „sechs Richtigen“. Sechs Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl, zwei Wiener, zwei Burgenländer, ein Niederösterreicher und ein Steirer gewannen damit jeweils mehr als 20.000 Euro.

LottoPlus

Nach zwei Runden „Pause“ gab es am Sonntag bei LottoPlus wieder einen Solo-Sechser. Und wie auch schon Ende Oktober ging auch dieser in die Steiermark. Ein Obersteirer war mit dem dritten von sechs Tipps auf einem Normalschein erfolgreich und gewann mehr als 270.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es zwei Gewinner, und beide kommen aus der Steiermark. Ein Spielteilnehmer aus der Umgebung von Graz und ein Obersteirer erhalten für ihr „Ja“ zur richtigen Joker Zahl jeweils mehr als 106.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8. November 2020

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.510.489,61 – 2,3 Mio. warten 6 Fünfer+ZZ zu je EUR 20.439,40 92 Fünfer zu je EUR 1.454,10 197 Vierer+ZZ zu je EUR 203,70 4.224 Vierer zu je EUR 52,70 5.856 Dreier+ZZ zu je EUR 17,10 69.246 Dreier zu je EUR 5,80 252.791 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 18 28 31 35 44 45 Zusatzzahl 26

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8. November 202020

1 Sechser zu EUR 270.346,30 48 Fünfer zu je EUR 1.319,20 2.737 Vierer zu je EUR 20,60 44.824 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 7 12 17 23 38 44

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8. November 2020

2 Joker zu je EUR 106.063,30 9 mal EUR 8.800,00 109 mal EUR 880,00 1.118 mal EUR 88,00 10.350 mal EUR 8,00 105.820 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 1 9 5 3 5

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at