Gemeindebund-Präsident Riedl gratuliert der neuen Präsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbandes Andrea Kaufmann

Vorarlberger Gemeindeverband hat mit Kaufmann erstmals Präsidentin an der Spitze der kommunalen Interessenvertretung

Wien (OTS) - Im Rahmen des Vorarlberger Gemeindetages am 9. November 2020 wurde die Dornbirner Bürgermeisterin Andrea Kaufmann zur Präsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbandes gewählt. Kaufmann leitete bereits die Geschicke der Interessenvertretung der Vorarlberger Gemeinden seit dem Rücktritt von Harald Köhlmeier als Präsident des Gemeindeverbandes im Dezember 2019 interimistisch und hat dabei schon wichtige Weichen für die Zukunft des Verbandes gestellt. Sie war die erste Bürgermeisterin einer Vorarlberger Stadt und sie ist auch die erste Frau, die in das Amt als Vorarlberger Gemeindeverbands-Präsidentin gewählt wurde. Nun ist sie auch die erste Präsidentin eines der zehn Landesverbände des Österreichischen Gemeindebundes.

„Im Namen des gesamten Bundesvorstandes des Österreichischen Gemeindebundes gratuliere ich der neuen Präsidentin Andrea Kaufmann herzlich zu ihrer Wahl. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit gerade jetzt in den für uns alle herausfordernden Zeiten. Mit dem kürzlich präsentierten Vorarlberger Gemeindepaket hat sie bereits gezeigt, wie sie für ihre Gemeinden kämpft. Ich bin überzeugt, dass der Vorarlberger Gemeindeverband mit Andrea Kaufmann und ihrem Team auch weiterhin als starke Interessenvertretung der Vorarlberger Kommunen die kommunalpolitische Landschaft in Österreich gemeinsam mit dem Österreichischen Gemeindebund aktiv mitgestalten wird“, so Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl.

Dem Vorarlberger Gemeindeverband gehören alle 96 Kommunen in Vorarlberg an. Vorstand und Präsidium des Gemeindeverbands wurden nach den verschobenen Gemeindewahlen in Vorarlberg nun für die nächsten fünf Jahre gewählt.

Informationen über den Österreichischen Gemeindebund:

Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung von 2.084 der insgesamt 2.095 österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert damit insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.



