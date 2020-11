„DIE.NACHT“: Melissa Naschenweng und Nikolaus Habjan bei „Willkommen Österreich“ am 10. November in ORF 1

Außerdem: „DAVE“ weiter auf der Suche nach Fame und „Reiseckers Reisen“ unterwegs in Innsbruck

Wien (OTS) - „Willkommen Österreich“ meldet sich zurück und Stermann und Grissemann empfangen in einer neuen Ausgabe am Dienstag, dem 10. November 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 ihre Gäste: Melissa Naschenweng ist der pinke Stern unter den Schlagerstars. Die dominierende Farbe der steirischen Harmonika und der Bühnenoutfits der Musikerin ist in der Garderobe des zweiten Gasts, Regisseur und Puppenspieler Nikolaus Habjan, wohl nicht zu finden. Überhaupt hält er sich lieber im Hintergrund und überlässt seinen Figuren das Rampenlicht. In ebendieses Rampenlicht will danach „DAVE“ um 23.10 Uhr, wenn er sich in „DIE.NACHT“ wieder auf die Suche nach „Fame“ begibt. Dabei macht ihm das Ultimatum seiner Mutter zu Schaffen. Und um 23.40 Uhr ist „Reiseckers Reisen“ bei einem Dacapo in Innsbruck unterwegs.

„Willkommen Österreich mit Stermann und Grissemann“ um 21.55 Uhr

Welche Vorteile Puppen gegenüber leb- und leibhaftigen Schauspielerinnen und Schauspielern haben, verrät der bekannteste Puppenspieler Österreichs Stermann und Grissemann. Der studierte Musiktheater-Regisseur Nikolaus Habjan hat auch eine große Liebe zur Musik, obgleich der passionierte Kunstpfeifer das klassische Instrumentarium gegen Zähne, Lippen und Zunge tauscht. Wie er sich die fast vergessene Varieté-Kunstform angeeignet hat, verrät er in „Willkommen Österreich“.

Die bodenständige Melissa Naschenweng steht hingegen für „LederHosenRock“ – ob es sich dabei um ein neuartiges Kleidungsstück oder einen von ihr begründeten Musikstil handelt, erzählt sie im Gespräch mit den beiden Lederhosenverweigerern Stermann und Grissemann. Ihr gleichnamiges Album verspricht jedenfalls Powersongs und Partyhits. Die gebürtige Kärntnerin hat das heimische Schlagerpublikum längst für sich gewonnen und wurde mit dem diesjährigen Amadeus Award in der Kategorie „Schlager & Volksmusik” ausgezeichnet. Gemeinsam mit Russkaja rockt sie sich am Ende auch in die Herzen des „Willkommen Österreich“-Publikums.

„DAVE“: Folge 2 um 23.10 Uhr

Dave ist das Sinnbild einer verdorbenen Generation. Nichts leisten aber alles erreichen wollen. Doch alles, was der ehemalige ORF-Moderator Dave angreift, geht den Bach runter, während er selbst glaubt, kurz vor dem Durchbruch zu stehen. Der unbekannte Dokumentarfilmer Jan Nikolaus sieht hier seine Chance, ein bedeutendes Werk der Zeitgeschichte zu produzieren und porträtiert Daves Alltag: Nach einer durchzechten Partynacht macht sich Dave auf den Weg zu seinem Auftritt bei den „U-Bahn Stars“. Mit dem dort gescheffelten Geld will er groß im CBD-Business einsteigen. Klingt nach einem guten Plan, wäre da nicht das Ultimatum der Mutter.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at