Integrationsministerin Raab und Virologe Wenisch zu Gast bei Corinna Milborn – „Milborn“ heute um 21:30 Uhr auf PULS 24

Wien (OTS) - Die vergangene Woche wird in die österreichische Geschichte eingehen. Corona ist weiter in beängstigendem Tempo auf dem Vormarsch, doch vor allem der Terroranschlag in Wien hat die Nation zutiefst erschüttert. Eine Woche danach ist die Regierung um Aufarbeitung bemüht. In einem ersten Schritt hat Bundesministerin Susanne Raab die Schließung zweier radikaler Moscheen verkündet. Fest steht: Radikalisierung und dschihadistische Netzwerke gibt es auch in Österreich. Welche Schritte wird die Regierung gegen den radikalen politischen Islam setzen?

Aber auch im Gesundheitswesen ist die Lage ernst: Immer mehr Menschen müssen wegen Corona im Krankenhaus behandelt werden und viele davon auf der Intensivstation. Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? Was müssen wir tun, damit wir die Pandemie in den Griff bekommen.

Um 21:30 Uhr stellen sich Susanne Raab, Ministerin für Integration, und im Anschluss Christoph Wenisch, Leiter der Infektionsabteilung der Klinik Favoriten, den Fragen von Corinna Milborn.

