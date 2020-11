SO’VIE Schokolade-Genuss wie von einem anderen Stern

Starten Sie in den Winter mit dem intergalaktischen Geschmackserlebnis feinster österreichischer Pralinen in modernem, farbenfrohem Design

Wien (OTS) - Trüffel mit Sesam, Salzkaramell oder klassischer Kaffeegeschmack? Die exquisiten Edelpralinen in einzigartigem Design von SO’VIE bieten für jede Vorliebe ein unverwechselbares Genusserlebnis und einen intergalaktischen Höhenflug für den Gaumen.



Der Name SO’VIE steht für süße Meisterwerke „made in Austria“. Jedes Stück ist ein Unikat: mit viel Liebe zum Detail von Hand gefertigt und bemalt. Das junge Wiener Startup-Unternehmen, bestehend aus Geschäftsführer Dmitry Ushakov und seinen zwei Chocolatiers-Meistern, kombiniert dabei klassische Schokolade mit modernem Design. Inspiriert von den unendlich vielen Sternen am Himmel über Wien, garantieren SO’VIE Pralinen unendlich vielfältige Geschmackserlebnisse: „Wir wollen mit unserer farbenfrohen Schokolade glücklich machen, positive Emotionen erzeugen und unseren Kunden einzigartige Produkte - mehr als nur Schokolade - bieten. In den letzten sechs Monaten haben wir intensiv an unseren Geschmacksrichtungen gefeilt, die sich bewusst von anderen, bestehenden Produkten unterscheiden, sich sehr wohl aber an den Kundenwünschen orientieren und auf deren Bedürfnisse abgestimmt sind.“



In der Produktpalette von SO’VIE sind Pralinen in sechs unterschiedlichen Geschmacksrichtungen (auch vegan), Pralinenriegel und Schokoladetafeln zu finden. Dabei wird sowohl bei der hochwertigen Schokolade mit geringstem Zuckeranteil als auch bei der Füllung, bis hin zur Bemalung mit Lebensmittelfarbe basierend aus Naturstoffen, auf beste Qualität geachtet. Keinerlei weitere Zusatzstoffe sind in den Produkten zu finden, die Erzeugnisse werden nur frisch und zum baldigen Verzehr geliefert.



Lassen Sie sich in Zeiten wie diesen den Genuss direkt nach Hause liefern. Erhältlich ist die Schokolade von SO’VIE im eigenen Webshop. Jede Bestellung wird liebevoll von Hand verpackt und sorgfältig gekühlt per Post - oder in Wien sogar persönlich per Fahrrad - zugeliefert. Natürlich ist auch eine Selbstabholung der Bestellung im 1. Wiener Bezirk in YOUR Kitchen, dem Unternehmens- und Produktionsstandort von SO’VIE, möglich. Auf Anfrage gibt es eingeschränkt auch die Möglichkeit einer Verkostung vor Ort, selbstverständlich unter Einhaltung aller gesetzlichen Hygienemaßnahmen.



Lassen Sie sich inspirieren vom intergalaktischen Geschmackserlebnis und besuchen Sie unsere Website, den YouTube Chanel oder die Social Media Seiten (Facebook und Instagram).

