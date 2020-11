JKU Corona Update. Montag, 9. November, 12 Uhr: "Intensivstation Krankenhaus."

Wie ist die Lage in unseren Krankenhäusern und wie geht es weiter?

Linz (OTS) - Die stark gestiegene Zahl von Corona-Neuinfektionen stellt mittlerweile auch die Krankenhäuser und die Intensivstationen vor neue, große Herausforderungen. Ab wann wäre eine solche Herausforderung zu groß? Was kann jeder einzelne tun, um einen Kollaps unseres Gesundheitssystems zu verhindern?

Wie man das macht und warum das so wichtig ist, die aktuelle Lage in Oberösterreich und Österreich, darüber wird im Corona Update der JKU am kommenden Montag gesprochen.

Rektor Meinhard Lukas hat folgende Wissenschaftler zu Gast: Primar Doz. Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde und Vizestudiendekan der Medizinischen Fakultät der JKU Prof. Jens Meier, Vorstand der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am KUK und Professor für Professor für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin an der Medizinischen Fakultät Linz



Live und zum Nachsehen wie üblich auf der Homepage derJKU (www.jku.at) bzw. auf unserem Youtube-Kanal unter https://youtu.be/D5KcvFv_H1Y



