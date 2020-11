AVISO: Online-Konferenz: „Sozialer Zusammenhalt stärkt Gesundheit!" am 16.11.2020, 9:30 Uhr

Wie kann sozialer Zusammenhalt - besonders in Zeiten der Krise - von Seiten der Gesundheitsförderung aktiv mitgestaltet werden?

Gesellschaftlicher Zusammenhalt gilt als wichtige Voraussetzung für die Gesundheit und Lebensqualität in Österreich. Aktuell gibt es große Herausforderungen für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, die Covid-19-Pandemie zieht soziale und wirtschaftliche Folgen nach sich. Fragen der Solidarität und des Gemeinschaftssinns rücken noch stärker in den Vordergrund.



Die 22. Österreichische Gesundheitsförderungskonferenz des Fonds Gesundes Österreich beschäftigt sich damit, wie sozialer Zusammenhalt - besonders in Zeiten der Krise - von Seiten der Gesundheitsförderung aktiv mitgestaltet werden kann.



Eröffnung:

- Rudolf Anschober, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Präsident Fonds Gesundes Österreich



Plenar-Referent/innen:

- Prof. Dr. med. Dr. phil. Manfred Spitzer, Universitätsklinikum Ulm (Dtl.)

- Dr. Christian Scharinger, ARGE Unternehmensberatung



Runder Tisch:

- Dr. Christina Dietscher, BMSGPK

- a.o. Univ.-Prof. Dr. Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH

- Dr. Christian Scharinger, ARGE Unternehmensberatung

- Prof. Dr. med. Dr. phil. Manfred Spitzer, Universitätsklinikum Ulm (Dtl.)

- Mag. Sandra Marczik-Zettinig, MPH, Gesundheitsfonds Steiermark



Gastgeber :

- Dr. Klaus Ropin, Leiter Fonds Gesundes Österreich, ein Geschäftsbereich der Gesundheit Österreich GmbH



Die Online-Konferenz findet in Kooperation mit dem Gesundheitsfonds Steiermark statt.



Freuen Sie sich auf spannende Vorträge, Inputs und Diskussionen im Plenum und in den 5 Themenforen.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Teilnahme am 16. November 2020 von 9:30-13:15 Uhr.



Infos & Programm: fgoe.org/Gesundheitsfoerderungskonferenz_2020



Hinweis : Am Dienstag, 17.11.2020 findet die 23. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Public Health unter dem Titel „Sozialkapital und Public Health“ ebenfalls als online-Veranstaltung statt (https://oeph.at/OEGHTagung2020).

„Sozialer Zusammenhalt stärkt Gesundheit! Beiträge der Gesundheitsförderung besonders in Zeiten der Krise“

22. Österr. Gesundheitsförderungskonferenz des Fonds Gesundes Österreich erstmals ONLINE, live aus Graz.

Datum: 16.11.2020, 09:30 - 13:15 Uhr

Ort: online

Graz, Österreich

Url: https://fgoe.org/Gesundheitsfoerderungskonferenz_2020

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Die Teilnahme ist kostenlos! ANMELDUNG

