OTTO Immobilien vermittelt neue Joseph Brot-Filiale am Währinger Kutschkermarkt

„Eine einzigartige Aufwertung einer historisch interessanten Liegenschaft“

Wien (OTS) - Die Waldviertler Bio-Bäckerei Joseph Brot setzt im 10. Jahr seines Bestehens seine erfolgreiche Expansion in Wien fort: In bester Währinger Frequenz-Lage wurde über Vermittlung von OTTO Immobilien vor kurzem die inzwischen sechste Filiale in der Bundeshauptstadt eröffnet. Die neue Adresse für alle Liebhaber des ehrlichen und unverfälschten Sauerteig-Brotes befindet sich direkt gegenüber des beliebten Kutschkermarktes – auf historisch interessantem Boden.

Vielen musikalischen Wienerinnen und Wienern ist das Geschäft mit der Adresse Währinger Straße 106 bekannt: Für über 130 Jahre hat Familie Tinter hier das gleichnamige Musikhaus betrieben. Generationen von Wienern haben an dieser Adresse ihre Musikinstrumente gekauft, stimmen oder reparieren lassen. Josef Weghaupt ist bewusst, dass er eine Adresse übernehmen darf, die für viele Währinger mit ganz besonderen Emotionen und Erinnerungen verbunden ist: „Geschäfte mit solch reichhaltiger Geschichte und Tradition sind wie die Seele einer Straße und eines Grätzels. Diese Orte dürfen nicht verschwinden“. Deshalb hat Josef Weghaupt dafür Sorge getragen, dass das Geschäftsportal von Musik Tinter nicht verschwindet, sondern vielmehr in seinem ursprünglichen Glanz wiederersteht.

Anthony Crow MSc, Head of Retail bei OTTO Immobilien, freut sich über die erfolgreiche Vermittlung des rund 100 Quadratmeter großen Geschäftslokals: „Die Lage für den neuen Standort könnte besser nicht sein: Direkt neben der Haltestelle der Straßenbahnlinien 40 und 41 und unmittelbar bei dem für regionale Delikatessen bekannten Kutschkermarkt“. „Wie gewohnt wird Joseph Brot mit seinem architektonisch hochwertigen Design auch diesen bezirkshistorisch interessanten Standort weiter aufwerten. Brot und Backwaren sind längst in einem Lifestyle-Segment angekommen und passen daher ideal in das Grätzl rund um den Kutschkermarkt“, betont Crow.

