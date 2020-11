FPÖ – Hofer: Verbot der Islamisten-Demo war notwendig und richtig

Unverständnis für ursprüngliche Genehmigung

Wien (OTS) - Die für heute Nachmittag angesetzte Demonstration radikaler Islamisten zum Boykott Frankreichs in Wien wurde in letzter Minute untersagt. FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer begrüßt diese Entscheidung, unterstreicht aber, dass es ohne den vehementen Einsatz der FPÖ wohl nicht dazu gekommen wäre: „Seit heute Früh haben wir Freiheitliche gegen die Demonstration sowie den äußerst bedenklichen gedanklichen Hintergrund der beiden Organisatoren informiert. Das hat am Ende zu einer neuerlichen Prüfung der Demo und nun zu ihrer Untersagung geführt.“

Das BMI mit dem derzeitigen Innenminister Karl Nehammer an der Spitze müsse sich allerdings den Vorwurf gefallen lassen, dass die Demonstration ursprünglich überhaupt genehmigt wurde. In Frankfurt hatten die Behörden eine ähnliche Kundgebung von Anfang an untersagt. Norbert Hofer: „In Östereich, und besonders Wien, darf islamistischer Hass - auch unter dem Deckmantel der Demonstrationsfreiheit - keinen Platz haben. Nicht erst seit dem Terror von Wien wissen wir, dass dieses Gedankengut leider auch in Österreich weit verbreitet ist.“

