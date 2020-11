Yilmaz: Unfassbar provokantes und pietätloses Verhalten der Identitären bei Versammlung in der Josefstadt

Auch Demo von fundamentalistischen Frankreich-Gegnern vor französischer Botschaft inakzeptabel

Wien (OTS/SK) - Wie kurier.at berichtet, hielten die Identitären heute Vormittag eine Kundgebung ab, bei der ein Auto im Schritttempo durch Wien-Josefstadt fuhr, während aus dem Lautsprecher muslimische Gebets- und Schussgeräusche kamen. Der Wagen fuhr mit Polizeieskorte. Für die Integrationssprecherin der SPÖ, Nurten Yilmaz ist das ein „unfassbar provokantes und pietätloses Verhalten, ein Schlag ins Gesicht für die Angehörigen der Opfer des Terroranschlags vor einer Woche und eine Zumutung für alle AnreinerInnen“.****

Besonders zynisch sei, dass „diese Kundgebung am Vortag der Novemberpogrome, die völlig unzweifelhaft das Spalten der Gesellschaft zum Ziel hat, unter dem Namen ‚Vielfalt und Toleranz‘ angemeldet wurde“, kritisierte Yilmaz. Die SPÖ-Integrationssprecherin sprach sich aber auch klar gegen die Kundgebung „Gegen Mohammed-Karikaturen“ vor der Französischen Botschaft in Wien aus und begrüßte deren Verbot nach neuerlicher Prüfung. „Es darf keinen Spielraum und keine Bühne für Extremisten und Spalter geben – egal aus welcher Ecke sie kommen.“ (Schluss) up

