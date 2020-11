FPÖ – Hofer zu geplanter Islamisten-Demo: Polizei muss Personalien der Teilnehmer aufnehmen

Verfassung, Freiheit und Bürgerrechte sind in Europa unantastbar

Wien (OTS) - Heute am frühen Nachmittag haben radikale Islamisten zu einer Demonstration zum Boykott Frankreichs in Wien aufgerufen. „Anders als in Frankfurt, wo eine Demonstration gleichen Inhalts verboten wurde, weil sie eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt, darf in Österreich islamistische Hetze gegen Frankreich statfinden – und das nur wenige Tage nach der islamistischen Terrornacht in Wien“, zeigt sich FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer entsetzt. Er fordert daher, dass die Polizei heute bei der Demonstration - so sie wirklich stattfindet und nicht noch in letzter Minuten untersagt wird - die Personalien aller Teilnehmer aufnimmt: „Wer der Einladung der Veranstalter folgt und deren Forderungen unterstützt, der wird wohl kein enger Freund unserer Verfassung, von Freiheit und Bürgerrechten sein.“

Österreich und Frankreich seien freundschaftlich verbunden. Vor wenigen Wochen musste ein Lehrer in Frankreich sein Leben lassen, weil er mit seinen Schülern anhand der Mohammed-Karikaturen über Meinungsfreiheit sprach. Aus allen politischen Lagern wurde der Mord am Lehrer schärfstens verurteilt – auch von Österreichs Verantwortungsträgern. Daher sei es umso befremdlicher, heute diese Demonstration gegen Frankreich nicht zu untersagen, zeigt sich Hofer enttäuscht.

„Wer Verfassung, Freiheit und Bürgerrechte nicht akzeptieren will, der soll seine Heimat in jenen Ländern suchen, wo Karikaturen und sachliche Kritik an Religionen verboten ist. Niemand zwingt diese Salafisten, in Österreich oder Frankreich zu leben“, hält FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at