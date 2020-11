Nachhaltigkeit, Greenwashing und Co.: Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ mit u. a. Dokupremiere „Grüne Lügen“

Außerdem: „ORF III AKTUELL“ live ab 9.30 Uhr mit den wichtigsten News des Tages, neue Ausgabe „Miteinander – Füreinander“

Wien (OTS) - Längst haben Konzerne begriffen: Nachhaltigkeit ist „in“! Doch lässt sich durch nachhaltiges Produzieren auch wirtschaftlicher Gewinn erzielen? Oder braucht es ein paar Tricks, um dem Wunsch nach mehr Fairness und Öko gerecht zu werden, im Umsatz aber keine Abstriche machen zu müssen? Wo wird dieses sogenannte „Greenwashing“ betrieben und wie können sich Konsumentinnen und Konsumenten schützen? Diese und andere Fragen beleuchtet ein vierteiliger „ORF III Themenmontag“ am 9. November 2020 ab 20.15 Uhr.

Tagsüber informiert „ORF III AKTUELL“ von 9.30 bis 13.00 Uhr über die wichtigsten Neuigkeiten des Tages, überträgt Pressekonferenzen live, zeigt spannende Reportagen sowie Analysen und wirft einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen der Corona-Pandemie und des zweiten Lockdowns in Österreich. Seelischen Beistand bietet im Vorabend erneut das Magazin „Miteinander – Füreinander“ (20.10 Uhr).

Um 20.15 Uhr startet die Dokupremiere „Grüne Lügen – Die Tricks mit Greenwashing“ von Florian Kröppel den vierteiligen „ORF III Themenmontag“. Viele Konzerne instrumentalisieren längst den „Nachhaltigkeits“-Boom für sich und täuschen mit eigenen Labels ohne Kontrolle faire Produkte vor. So behaupten manchen Süßwarenmarken, ihren Kakao aus nachhaltigem Anbau zu beziehen, Nahrungsmittelkonzerne arbeiten mit nachhaltigem Palmöl, Kleidungshersteller preisen eigene Bio-Linien an, die nicht immer einer unabhängigen Kontrolle unterzogen worden sind. Generell entpuppt sich so manches Grün-Label schlicht als Zusammenschluss der einschlägigen Marktführer. Bei genauer Hinsicht besagen manche dieser Labels nichts anderes, als dass die jeweiligen gesetzlichen Mindeststandards eingehalten werden. Der Film geht anhand mehrerer Beispiele der Frage nach, auf welche Etikettierung sich die Kundinnen und Kunden noch verlassen können, und wo das Greenwashing beginnt. Anschließend stehen die Produktionen „Fast Fashion: Plastikmüll statt Mode – ersticken wir in Billig-Altkleidern?“ (21.05 Uhr), „Waschen – Reine Sauberkeit oder reines Geschäft?“ (21.55 Uhr) und „Grüne Versprechen – Wie Verbraucher getäuscht werden“ (22.45 Uhr) auf dem Programm.

