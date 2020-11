NEOS zur US-Wahl: „Welcome, Mister President-elect Biden“

Helmut Brandstätter: „Joe Biden wird zu vernunftgeleiteter Außenpolitik zurückkehren und hoffentlich für Europa ein verlässlicher Partner sein.“

Wien/USA (OTS) - Der NEOS-Außenpolitiksprecher Helmut Brandstätter schickt heute Glückwünsche in die USA: „Herzliche Gratulation an Joe Biden, den zukünftigen 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Sein Programm, aber auch sein staatsmännisches Auftreten in den letzten Tagen der Unsicherheit lassen uns hoffen, dass der Irrweg von Donald Trump zu Ende geht. Ein besonderer Glückwunsch geht aber auch an die erste schwarze, und gleichzeitig erste weibliche Vizepräsidentin in der Geschichte der Vereinigten Staaten, Kamala Harris.“ Sie sei ein starkes Vorbild und Zeichen im Gleichstellungsprozess in der Gesellschaft des Landes und habe bereits in der Vergangenheit durch politisches Feingefühl überzeugt, so Brandstätter.



Optimistischer Blick in die Zukunft



Der NEOS-Außenpolitiksprecher sieht vor allem optimistisch in die Zukunft: „Joe Biden wird die internationalen Organisationen wieder ernst nehmen, zu vernunftgeleiteter Außenpolitik zurückkehren und für Europa hoffentlich ein verlässlicher Partner sein. Wir Europäer dürfen uns aber nicht selbst täuschen. Präsident Biden muss und wird sich vor allem um sein gespaltenes Land kümmern müssen, um die COVID-Krise und den Wiederaufbau der US-Wirtschaft.“ Ein primitives „America first“, wie bei Trump, erwarte Brandstätter nicht vom zukünftigen US-Präsidenten, aber „auch Biden wird in Handelsfragen vor allem die amerikanischen Interessen vertreten. Wir, die Europäische Union müssen uns also, auch mit einem Präsidenten Biden, um unsere Interessen kümmern, sowie auch um unsere Sicherheit. Als Handelspartner werde die EU aber nur ernst genommen, wenn sie stark und einig auftrete. „Insbesondere China stellt dabei eine Herausforderung dar, die wir besser gemeinsam mit den USA bewältigen werden.“

