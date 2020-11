NEOS: Petition für offene Schulen und gegen Bildungsverlust

Martina Künsberg Sarre: "Die Schließung der Schulen muss eines der allerletzten Mittel in der Bewältigung der Corona-Pandemie bleiben."

Wien (OTS) - Auf Grund der im Raum stehenden Schulschließungen im Zuge des aktuellen Lockdowns, stellt die NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre klar: "Die Schließung der Schulen und Kindergärten muss eines der allerletzten Mittel in der Bewältigung der Corona-Pandemie sein. NEOS fordern die Regierung daher auch auf, vor einem solchen Schritt alle erdenklichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Schulbetrieb weitest gehend aufrecht zu erhalten." NEOS wollen dieser Forderung mit einer heute startenden Petition zusätzlich Nachdruck verleihen.



Unterschrieben werden kann diese Petition unter offeneschulen.at

Petition: Bildungsverlust in ohnehin schwieriger Zeit verhindern

Die NEOS-Bildungssprecherin bezieht sich auch auf die in der Petition angeführten Forderungen: "Ziel muss sein ein ausreichendes Testangebot und den Ausbau der Testkapazitäten für die Schulen zu garantieren. Bevor es zu großflächigen Schließungen kommt, sollten zuerst alternative Maßnahmen wie eine erweitere Maskenpflicht, hybrider Unterricht oder die Einteilung in mehrere Gruppen gesetzt werden" so Künsberg Sarre.

