ATV-Frage der Woche: 77% der ÖsterreicherInnen meinen, dass sich ihr Umfeld an Ausgangsbeschränkungen hält

"ATV Aktuell: Die Woche", am Sonntag um 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Morgen, Sonntag, besprechen Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek die politischen Highlights der Woche.

Unter anderem ist auch der aktuelle, zweite Lockdown Thema in der Sendung. Peter Hajek erhob in seiner aktuellen Umfrage mit 804 TeilnehmerInnen, inwiefern sich die ÖsterreicherInnen an die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen halten.

Auf die Frage "Wenn Sie Ihr persönliches Umfeld betrachten, werden sich die Menschen an die Ausgangsbeschränkungen halten?" antworten 35 Prozent der ÖsterreicherInnen mit absolut. 42 Prozent meinen, sich eher daran zu halten. 17 Prozent der ÖsterreicherInnen sind der Ansicht, dass sie sich weniger und drei Prozent, dass sie sich gar nicht an die Verordnungen halten werden. Drei Prozent antworten "weiß nicht" oder äußern ihre Meinung dazu nicht. Auch in der Wählerschaft zeigt sich ein ähnliches Bild: Mit 90 Prozent sind die NEOS-WählerInnen am stärksten der Ansicht, dass sich ihr persönliches Umfeld an die Maßnahmen hält. Mit 62 Prozent glauben die FPÖ-WählerInnen am wenigsten daran, dass sich die Menschen in ihrer Umgebung an die Ausgangsbeschränkungen halten.

Peter Hajeks Expertenmeinung dazu lautet: „Die Frage nach den Ausgangsbeschränkungen wurde projektiv gestellt. Das heißt, man fragt nicht, was der Einzelne zu tun gedenkt, sondern sein persönlich beobachtetes Umfeld, um eine sozial erwünschte Antwort zu vermeiden. Das Ergebnis scheint sehr plausibel: Nur ein Drittel der Bevölkerung meint, ihr persönliches Umfeld wird sich strikt an die Ausgangsbeschränkungen halten. Der große Rest wird sich mehr oder weniger daran halten. Sehr spannend sind die Detailergebnisse, die das derzeitige Infektionsgeschehen gut widerspiegeln: die 16- bis 30-Jährigen, Menschen ohne Matura und im ländlichen Raum nehmen die Einstellungen zu den Ausgangsbeschränkungen in ihrem Umfeld nicht so strikt wahr, wie es nötig wäre.“

Außerdem in der Sendung: Terror in Österreich und die US-Wahl.

