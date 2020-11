EdgeConneX gibt Abschluss der Übernahme durch EQT Infrastructure bekannt

Herndon, Va. (ots/PRNewswire) - - EdgeConneX betreibt über 40 Standorte in 33 Märkten in Nordamerika, Europa und Südamerika

- EQT Infrastructure will EdgeConneX aktiv beim Wachstum in bestehenden und neuen Märkten unterstützen

EdgeConneX®, ein Pionier für Edge Rechenzentren®, gab heute den Abschluss der Übernahme durch EQT Infrastructure von einer von Providence Equity Partners geführten Investorengruppe bekannt. Die Transaktion wurde nach Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen gemäß den Bedingungen der am 19. August 2020 angekündigten endgültigen Vereinbarung vollzogen.

Die Übernahme durch EQT Infrastructure ermöglicht es EdgeConneX, seine ehrgeizigen Wachstumspläne sowohl in bestehenden als auch in neuen Märkten weltweit zu beschleunigen und seinen Kunden noch größere Fähigkeiten, Werte und Innovationen zu erschließen.

Die Rechenzentren von EdgeConneX wurden speziell entwickelt, um robuste Leistung und Kühlung mit höchster Zuverlässigkeit zu bieten, und viele sind strategisch in der Nähe von Netzaggregationspunkten am Rand positioniert, wo Kunden Inhalte konsumieren oder Unternehmen Cloud-Dienste nutzen.

EQT Infrastructure wird die Weiterentwicklung von EdgeConneX unterstützen und das Unternehmen aktiv bei der Suche nach neuen Wachstumsmöglichkeiten in bestehenden und neuen Märkten unterstützen. Das Unternehmen wird voraussichtlich davon profitieren, dass die Cloud vermehrt angenommen wird und der Datenverbrauch ständig ansteigt. Darüber hinaus ist EdgeConneX gut positioniert, um die wachsende Anzahl bandbreitenintensiver und latenzempfindlicher Workloads zu erfassen, die durch aufkommende Technologien wie künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, virtuelle und erweiterte Realität und Cloud-Gaming entstehen, die alle von Edge-Rechenzentren abhängen werden.

Randy Brouckman, CEO von EdgeConneX, erklärte: "Der Abschluss dieser Transaktion markiert einen wichtigen Meilenstein in der jahrzehntelangen Geschichte von EdgeConneX, und ich freue mich darauf, das Unternehmen in sein aufregendes nächstes Kapitel zu führen. Die Finanzkraft, das Fachwissen im Bereich der digitalen Infrastruktur und der strategische Fokus von EQT werden dazu beitragen, das Unternehmen voranzubringen, da wir gut positioniert sind, um die zukünftigen Anforderungen unserer Kunden an Rechenzentren und globale Expansionen zu erfüllen."

Jan Vesely, Partner bei EQT Partners, äußerte sich: "Wir bei EQT freuen uns darüber, EdgeConneX bei seinem Bemühen zu begleiten, als einer der weltweit ganz Großen in der Rechenzentrenindustrie weiter zu wachsen. Wir sind bereits tief beeindruckt vom Management-Team von EdgeConneX und freuen uns auf den zukünftigen Erfolg in der Geschäftsentwicklung. Diese Partnerschaft ist eine aufregende Gelegenheit für EQT in einer Branche, in der wir erhebliche Erfahrung haben: EQT besitzt und entwickelt bereits weitere Anlagen im Bereich Rechenzentren auf beiden Seiten des Atlantiks und darüber hinaus."

Weitere Informationen über EdgeConneX und seine führenden Edge Netzwerkinfrastrukturlösungen zur Erweiterung und Verbesserung des Zugangs zu Daten, Inhalten und Kommunikation an jedem Ort, zu jeder Zeit und in jedem Maßstab finden Sie unter edgeconnex.com oder senden Sie eine E-Mail an info @ edgeconnex.com.

Informationen zu EdgeConneX

EdgeConneX stellt eine breite Palette von Rechenzentrumslösungen weltweit bereit, von Hyperlocal bis Hyperscale, von zweckbestimmt bis maßgeschneidert, in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um eine Auswahl an Standorten, Größen und Anlagentypen zu bieten. EdgeConneX steht für Flexibilität, Konnektivität, Nähe und Wert und ist ein weltweit führender Anbieter von Rechenzentrumsdienstleistungen für ein breites Spektrum an Branchen, wie Content, Cloud, Netzwerke, Gaming, Automotive, SaaS, IoT, HPC, Security und mehr. Weitere Informationen : www.edgeconnex.com

Informationen zu EQT



EQT ist eine differenzierte globale Investmentgesellschaft, die während ihrer 25-jährigen Existenz konsistente Erfolge bei der Anlageperformance über mehrere Standorte, Sektoren und Strategien hinweg verzeichnen konnte. Die Gesellschaft hat seit ihrer Gründung mehr als 75 Milliarden Euro eingeworben und ihr verwaltetes Vermögen liegt derzeit bei mehr als 46 Milliarden Euro in über 16 aktiven Fonds in zwei Geschäftssegmenten - Private Capital und Real Assets.

Fest verwurzelt in der unternehmerischen Denkweise der Familie Wallenberg und der Philosophie der langfristigen Eigentümerschaft wird EQT von starken Werten und einer ausgeprägten Unternehmenskultur geleitet. EQT verwaltet und berät Fonds und Anlageinstrumente, die weltweit investieren mit dem Auftrag, zukunftssichere Unternehmen zu schaffen, attraktive Renditen zu erzielen und mit allem, was EQT tut, einen positiven Einfluss zu nehmen.

Die EQT AB Gruppe umfasst die EQT AB (publ) und ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften, zu denen die Komplementärinnen und Komplementärpartner und Fondsmanager von EQT Fonds sowie Einheiten, die EQT Fonds beraten, gehören. EQT ist mit seinen über 700 Mitarbeitern in 17 Ländern in Europa, Asien-Pazifik und Nordamerika vertreten.

Weitere Informationen: www.eqtgroup.com

