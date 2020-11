ORF-„Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit Matthias Schrom

Am 8. November um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Österreich befindet sich im doppelten Krisenmodus: Zur zweiten Welle der Corona-Pandemie kommt jetzt auch noch ein Terror-Anschlag mit noch ungeklärten Hintergründen. Beim Anschlag deuten die Ermittlungen auf mögliche Versäumnisse der Behörden hin und werfen die Frage auf, ob der Anschlag verhindert werden hätte können. Und angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen muss das Gesundheitssystem vor einem möglichen Kollaps bewahrt werden. Wie verändern diese Ereignisse Österreich? Wie läuft das Krisenmanagement der Regierung? Beschränkt sich die Politik beim Terroranschlag auf vorschnelle Schuldzuweisungen? Und sind die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie wirkungsvoll und angemessen?

Matthias Schrom diskutiert am Sonntag, dem 8. November 2020, um 11.05 Uhr in ORF 2 in der „Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit:

Klaus Herrmann

„Kronen Zeitung“

Andreas Koller

„Salzburger Nachrichten“

Karin Leitner

„Tiroler Tageszeitung“

Rainer Nowak

„Die Presse“

Petra Stuiber

„Der Standard“

