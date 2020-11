Mahrer: Kickl und FPÖ schlittern immer tiefer in Widersprüchlichkeiten!

ÖVP-Sicherheits- und Polizeisprecher: "Es stellen sich immer mehr Fragen: Was wusste Herbert Kickl? Hat er die Einsätze der Polizei gefährdet?"

Wien (OTS) - "Herbert Kickl und seiner FPÖ ist die Veröffentlichung interner Informationen und die Ablenkung vom eigenen Versagen offensichtlich wichtiger als die Sicherheit der Menschen in unserem Land", sagt ÖVP-Sicherheits- und Polizeisprecher Abg. Karl Mahrer.

"Kickl und die FPÖ schlittern immer tiefer in die Vorgänge rund um den Terroranschlag vom Allerseelentag in der Wiener Innenstadt und verheddern sich in widersprüchliche Aussagen", so Mahrer. "Je mehr die FPÖ versucht, Kickl in Schutz zu nehmen und Innenminister Nehammer anzugreifen, umso größer wird der Verdacht, dass bei der FPÖ etwas zu verbergen ist. Es stellen sich immer mehr Fragen: Was wusste Herbert Kickl? Hat er die Einsätze der Polizei gefährdet? Das alles sind höchst fragwürdige Vorgänge, die einer dringenden Aufklärung bedürfen. Damit muss sich selbstverständlich auch die unabhängige Kommission befassen, die sobald als möglich eingesetzt wird." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at