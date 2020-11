Lifestyle-2-Go.com – Neues Online-Reisemagazin für Reisehungrige

Lifestyle-2-Go.com bringt aus unterschiedlichen Perspektiven Reiselust auf die Screens all jener Reisehungrigen, die das Besondere suchen

Wien/Berlin (OTS) - Nach dem erfolgreichen Markteintritt von family-2-Go.com bringen dessen MacherInnen nun das nächste virtuelle deutschsprachige Reisemagazin an den Start: Lifestyle-2-Go.com!



In den Rubriken „Reiselust“, „Genuss“, „Style & More“ und „Once in a lifetime“ präsentiert das Redaktionsteam Ideen, Inspirationen, Interviews und nützliche Tipps für die eigene Reise. Kurzweilige Geschichten zu bekannten und völlig neuen Reisezielen, erzählt aus der persönlichen Perspektive des jeweiligen Redakteurs mischen sich mit praktischen Reisetipps, Podcasts, Interviews und Playlists bis hin zu Tipps, wie man sich das Urlaubsfeeling ganz einfach nach Hause holt.

„lifestyle-2-Go.com geht nun mit ausgewählten ersten Geschichten an den Start, die laufend ergänzt und an die aktuellen Corona-Situationen in den einzelnen Ländern angepasst werden. Dabei steht das besondere Erlebnis für die Reisenden immer im Vordergrund, welches sich nicht so einfach über eine schnelle Online-Suche finden lässt. Wir verstehen uns als Begleiter für alle, die ihr Fernweh stilvoll stillen und Wert auf hochwertige und ausgefallene Reiseziele legen, die „das gewisse Etwas“ bieten. Dabei wechseln sich Kurztrips mit längeren Aufenthalten ab – eben Reiselust zum Mitnehmen,“ erläutert Anja Kessels, Projektleiterin von lifestyle-2-Go und langjährige Expertin im Luxusreisesegment, das Konzept.

„Mit lifestyle-2-Go.com bringen wir bereits die zweite Themenschiene nach family-2-Go.com auf den virtuellen Markt. Die Zahlen geben uns recht: nach nur gut vier Monaten greifen schon mehr als 200.000 Menschen regelmäßig auf unsere Inhalte zu. Die zeitgemäße Verschränkung und Präsentation der Inhalte über Channel-Grenzen hinweg bringt den Userinnen und Usern Urlaubsvergnügen direkt nach Hause. Unser Redaktionsteam besteht aus einer guten Mischung aus langjährigen Reiseexperten, die selber über viel Reiseerfahrung verfügen und den „jungen Wilden“, die neugierig und unverhohlen ganz neue Blickwinkel in die Geschichten bringen“ erklärt GF Bettina Haas das Erfolgsrezept und ergänzt: „Wir planen bereits die nächsten Themenseiten, denn von Reiselust zum Mitnehmen kann man aktuell ganz sicher nicht zu viel haben.“

