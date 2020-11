Grüne begrüßen gezielte Moscheenschließung und Vereinsauflösung im Zuge der Terrorermittlungen

El-Nagashi: Rasches Handeln gegen Radikalisierung ist gemeinsame Priorität

Wien (OTS) - „Keine Religionsgemeinschaft darf es dulden, wenn in ihrem Namen Hass und Gewalt gepredigt werden. Durch die umgehende Schließung der Moschee und des Vereins, die mögliche Netzwerke des Terroristen darstellen, wurde in Rücksprache mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft ein konsequenter Schritt in den Ermittlungen gesetzt“, betont die Grüne Integrationssprecherin, Faika El-Nagashi.

„Der Kampf gegen den jihadistischen Fundamentalismus und gegen islamistisch motivierte Gewalt ist eine gemeinsame Priorität. Diesen Weg gehen wir im Dialog mit den muslimischen Gemeinden und nicht gegen sie. Die Verantwortung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das friedliche Miteinander liegt bei uns allen. In diesem Sinne gehen wir konsequent gegen Hassreden, Gewaltverherrlichung und Radikalisierung sowie die Instrumentalisierung von Religion für Terror vor“, so El-Nagashi.

