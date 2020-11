PULS 24: Zwei "Pro und Contra Spezial" zum Terror von Wien

Wenige Tage nach dem Terror-Anschlag von Wien stehen viele Fragen und schwerwiegende Vorwürfe im Raum. PULS 24 widmet sich dem Thema in zwei "Pro und Contra Spezial" am Wochenende

Wien (OTS) - Ein bekennender Islamist, der für die Terrororganisation IS kämpfen will und dafür Zeit im Gefängnis verbringen muss, wird nach seiner Freilassung dabei ertappt, wie er im Ausland Munition kaufen will. Er wird dafür nicht festgenommen. Wenige Monate später tötet er fünf Menschen in der Wiener Innenstadt. Ganz Österreich stellt sich nun die Frage: Was ist hier falsch gelaufen? Hätte der Anschlag von Wien verhindert werden können? Und welche Konsequenzen müssen gezogen werden?



Darüber diskutieren am Samstag Vertreter aller fünf Parlamentsparteien sowie am Sonntag eine Runde an politischen BeobachterInnen und ExpertInnen.

SAMSTAG :

Pro und Contra Spezial: Hätte der Anschlag verhindert werden können?

Samstag, 7. November, 13:30 Uhr

LIVE auf PULS 24



Gäste:

Karl Mahrer, Sicherheitssprecher, ÖVP

Reinhold Einwallner, Sicherheitssprecher, SPÖ

Michael Schnedlitz, Generalsekretär, FPÖ

Georg Bürstmayr, Sicherheitssprecher, Die Grünen

Douglas Hoyos, Verteidigungssprecher, NEOS

Moderation: Corinna Milborn

SONNTAG :

Pro und Contra Spezial: Was lernen wir aus dem Anschlag von Wien?

Sonntag, 8.November, 12:00 Uhr

LIVE auf PULS 24



Gäste u.a.:

Anneliese Rohrer, Innenpolitik-Expertin

Rosemarie Schwaiger, Innenpolitik-Journalistin, profil

Moderation: Corinna Milborn



