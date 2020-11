Stögmüller/Grüne begrüßt Attraktivierung des Grundwehrdiensts

Wien (OTS) - "Unser Anliegen ist es den Grundwehrdienst wesentlich attraktiver zu gestalten“, betont der Sprecher für Landesverteidigung im Grünen Parlamentsklub, David Stögmüller. „Wir begrüßen die Maßnahmen, die Ministerin Tanner als ersten Schritt zur Attraktivierung des Grundwehrdienstes präsentiert hat. Unser Ziel muss es sein, dass die jungen Menschen diese 6 Monate Grundwehrdienst als eine sinnvolle Zeit empfinden und sich sogar freiwillig für einen Verleib in der Miliz melden.“ Die Miliz kämpft schon seit Jahren um Personal und Ressourcen und hier gelte es Abhilfe zu schaffen. „Die Initative, dass es für die Grundwehrdiener*innen Weiterbildungskurse wie LKW-Führerschein, Sanitäterausbildung, Programmierkurse und noch vieles mehr geben wird, kann ich nur unterstützen. Ich sehe darin eine wesentliche Aufwertung des Grundwehrdienstes“, unterstreicht Stögmüller und sieht wesentliche Schwerpunkte der Grünen umgesetzt.



"Uns Grünen ist es auch ein großes Anliegen, dass die Grundwehrdiener*innen vom Assistenzeinsatz an der Grenze abgezogen werden und dafür geschultes Kaderpersonal eingesetzt wird. Denn für junge Menschen, die im Schnelldurchlauf eine Ausbildung an der Waffe bekommen haben, ist eine derartige Stresssituation, in der es bei einem Einsatz zum Grenzschutz kommen kann, nicht zumutbar. Daher werden wir auch weiterhin darauf drängen, so wenig Grundwehrdiener*innen wie möglich an die Grenze zu schicken“, sagt Stögmüller.

