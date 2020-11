Expliziter Wunsch der Angehörigen: Keine Veröffentlichung von Name und/oder Bild des Mordopfers des Terroranschlags

Universität für angewandte Kunst Wien bittet eindringlich darum, den Wunsch der Angehörigen zu respektieren

Wien (OTS) - Im Namen der Angehörigen der jungen Frau, welche bei dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am vergangenen Montag ermordet wurde, richtet sich die die Universität für angewandte Kunst Wien an alle Medien: Bitte respektieren Sie den Wunsch der Familie der getöteten Kunststudentin, weder den Namen noch Fotos - in welchem Medium, Webportal oder Social Media-Kanal auch immer - zu nennen und zu veröffentlichen. Bitte nehmen Sie als Redakteurinnen und Redakteure davon Abstand, Studienkolleg*innen im Umfeld der Universität, des Tatorts oder an anderen Trauerorten zu befragen und zu fotografieren.

In den vergangenen Tagen verhielten sich die österreichischen Medien diesem Angehörigenwunsch entsprechend, der jedem Medium gegenüber mehrfach und auch individuell kommuniziert wurde. Ein nichtösterreichisches Medium hat diesen Wunsch der Angehörigen nach Respekt und Rücksichtnahme in den schlimmsten Tagen ihres Lebens leider mit Füßen getreten. Weder bestätigen noch dementieren wir die dort gemachten Angaben zur Person.

Die Universität für angewandte Kunst Wien und die Universitätsangehörigen werden auch weiterhin – wie schon bisher – keine Details zur Person kommunizieren und allfällige Fragen, Auskünfte oder Nennungen weder bestätigen noch dementieren. Der Wunsch der Angehörigen in diesen schlimmen Stunden steht für die Angewandte an oberster Stelle und wir bitten die Medien darum, dies zu respektieren.

