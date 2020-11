Schmidhofer: Die Unternehmerinnen und Unternehmer freuen sich über den Umsatzersatz

ÖVP-Tourismussprecher: Unabhängig von der Mitarbeiteranzahl können Betriebe 80 Prozent des zu ermittelnden Umsatzes beantragen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Karl Schmidhofer, ÖVP-Tourismussprecher und steirischer Nationalratsabgeordneter, freut sich über den Umsatzersatz für vom Lockdown betroffene Betriebe. „Gleich nach der Bekanntgabe haben mich unzählige Unternehmerinnen und Unternehmer angerufen und sich für die unkomplizierte, schnelle und treffsichere Hilfe bedankt. Das macht mich stolz und zeigt, wie motiviert unsere heimische Wirtschaft mit dieser herausfordernden Situation umgeht“, so Schmidhofer in einer ersten Reaktion nach der Pressekonferenz von Bundesministerin Elisabeth Köstinger.

Aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen wurde bekanntlich ein neuerlicher Lockdown notwendig, der die Gastronomie und die Tourismusbranche besonders stark betrifft. Um den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen zu begegnen, kann ab heute der Umsatzersatz für unmittelbar vom Lockdown betroffene Unternehmen beantragt werden. Unabhängig von der Mitarbeiteranzahl können Betriebe 80 Prozent des zu ermittelnden Umsatzes beantragen. Die rasche und unkomplizierte Abwicklung erfolgt über FinanzOnline und vorhandene Steuerdaten, erläutert Schmidhofer.

„Ausdrücklich möchte ich mich bei Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und Finanzminister Gernot Blümel bedanken. Wir arbeiten auf Hochtouren, um einerseits die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und andererseits die Wirtschaft am Laufen zu halten. Allein in der Tourismusbranche arbeiten ca. 750.000 Menschen. Dieses Paket ist richtig, wichtig, treffsicher, unkompliziert und kommt dort an, wo es gebraucht wird. Ich bin sicher, dass wir diese Herausforderung gemeinsam meistern können“, blickt Schmidhofer optimistisch in die Zukunft.

Nähere und laufend aktualisierte Informationen zu den Unterstützungsmaßnahmen stehen unter www.sichere-gastfreundschaft.at zur Verfügung.

