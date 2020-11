FPÖ-Hermann: „Schließung radikaler Moscheen auch in der Steiermark längst überfällig!“

ÖVP-Minister kündigen nach Terroranschlag Schließung radikaler Moscheen an – Freiheitliche kritisieren späten Schritt und fordern Schließungen auch in Graz.

Graz (OTS) - Im Rahmen einer Pressekonferenz geben ÖVP-Kultusministerin Susanne Raab und ÖVP-Innenminister Karl Nehammer heute ihre Pläne zur Schließung radikaler Moscheen bekannt. Ebenso sollen der Entzug der Rechtsstellung sowie die Auflösung der hinter den Gebetshäusern stehenden Vereine thematisiert werden. „Dieser Schritt ist längst überfällig. Also gab es doch radikale Moscheen in Österreich? Diese Vorgehensweise dokumentiert das Versagen von Integrationsstaatssekretär Kurz und ist ein Eingeständnis“, so FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann. „Die Freiheitlichen warnen bereits seit Jahren davor, dass die Hälfte der in Graz befindlichen Gebetshäuser laut Studien und polizeilichen Erkenntnissen als radikal einzustufen ist. Hoffentlich findet hier ein hartes Durchgreifen statt, welches auch die steirischen Moscheen umfasst“, so Hermann abschließend.

