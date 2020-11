FPÖ-Darmann zu Iraner mit Maschinenpistolen-Attrappe: FPÖ fordert Aberkennung des Asylstatus und sofortige Abschiebung!

Darmann: "Gerade vor dem Hintergrund des entsetzlichen Terroranschlages in Wien ist das kein Kavaliersdelikt"

Klagenfurt (OTS) - „Die Regierung hat aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und muss diese Person aus dem Verkehr ziehen und den Asylstatus aberkennen. Gerade vor dem Hintergrund des entsetzlichen Terroranschlages in Wien mit vier Todesopfern und über 20 teils schwer verletzten Bürgern ist es kein Kavaliersdelikt, mit einer AK-47-Maschinenpistolenattrappe auf Menschen zu zielen. So eine Tat ist mit Sicherheit kein Spaß, sondern bitterer Ernst und muss den Entzug des Asylstatus und die Abschiebung des Täters zur Folge haben. Von der Attrappe zu einem illegal besorgten Sturmgewehr fehlt nicht viel. Die Bevölkerung hat es nachvollziehbar satt, dass immer wieder einschlägig amtsbekannte Individuen aufgrund grob fahrlässiger Untätigkeit der Behörden dann in weiterer Folge Leib und Leben gefährden oder nehmen“, erklärt der Kärntner FPÖ-Obmann Gernot Darmann in einer Stellungnahme.

Darmann erneuert auch seine Forderung nach Einberufung eines Anti-Terror-Sicherheitsgipfels mit allen Parteien, dem Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und den Verantwortlichen der Landespolizeidirektion. „Der Sicherheitsgipfel wurde trotz Einrichtung eines Krisenstabs bisher mit der saloppen Begründung abgelehnt, dass es in Kärnten keine Probleme gebe. Ich habe kein Verständnis dafür, dass man so tut, als ob Kärnten eine Insel der Seligen wäre. Wir haben unsere Bevölkerung zu schützen und das setzt eine offene Kommunikation unter den Verantwortungsträgern voraus“, betont Darmann.

