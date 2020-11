EBU-Freundschaftskampagne #SayHi im ORF-Kinderprogramm „OKIDOKI“

Und: „Hallo OKIDOKI“ zum Thema Freundschaft am 14. November in ORF 1

Wien (OTS) - Das ORF-Kinderprogramm „OKIDOKI“ nimmt im November 2020 – gemeinsam mit öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aus zwölf weiteren Ländern – an der #SayHi-Kampagne teil, einer internationalen EBU Kids Freundschaftsinitiative. Diese will für Kinder in ganz Europa (und darüber hinaus) Werte wie Freundschaft, Inklusion und soziale Freundlichkeit fördern. Für die diesjährige #SayHi-Kampagne hat der Norwegische Rundfunk (NRK) ein gemeinsames Lied mit dem Titel „Ser Deg“ („I See You“) mit dazugehöriger Choreografie, die Inklusion und Freundschaft symbolisiert, produziert. Die deutschsprachige Version des Songs („Wie du bist“) wurde vom KiKA umgesetzt und von Sofia Krause und Emma Bombach gesungen.

Als Beitrag des ORF-Kinderprogramms "OKIDOKI" wurde zum Song mit Kindern aus ganz Österreich ein Tanzvideo mit der Choreografie produziert, das am 12. November ab 12.00 Uhr online (https://www.facebook.com/ORF1 und https://www.facebook.com/ORF), und am Samstag, dem 14. November, im Rahmen von „Hallo OKIDOKI“ ab 8.00 Uhr in ORF 1 zu sehen sein wird. Passend dazu dreht sich in dieser Sendung bei „Hallo OKIDOKI“-Moderatorin Melly und Kater Kurt alles um das Thema Freundschaft.

Über die #SayHi-Kampagne der EBU

Die #SayHi-Kampagne baut auf den erfolgreichen Erfahrungen der EBU-Mitglieder NRK und VRT auf, die seit einigen Jahren mit lokalen Kampagnen rund um Freundschaft, Inklusion und Anti-Mobbing positive Botschaften für Kinder fördern. In diesem Jahr bündelt die EBU zum ersten Mal diese Erfahrungen auf internationaler Ebene und beteiligt neben Österreich zwölf weitere Länder.

Mehr zum Inhalt von „Hallo OKIDOKI“ am 14. November ab 8.00 Uhr in ORF 1:

Melly ist sich sicher: Kurt ist ihr behaartester Freund. Und Melly ist eine von Kurts besten Freundinnen. Selbstverständlich muss sie sich als solche in Kurts Freundschaftsbuch eintragen. Darin warten knifflige Fragen auf Melly: Welche ist ihre Lieblingsfarbe? Und was ist ihr Lieblingssport? Melly entscheidet sich für Tanzen! Das passt besonders gut: Denn diese Woche tanzen Kinder aus ganz Europa gemeinsam bei der #SayHi-Tanz-Aktion mit. Insgesamt nehmen 13 Länder an der Freundschaftsaktion der Europäischen Rundfunkunion teil, um mit einem gemeinsamen Lied ein Zeichen für Freundschaft zu setzen. Auch österreichische Kinder haben an der Aktion teilgenommen und präsentieren ihre Version. Außerdem erzählen Melly, Kurt und viele Kinder in „Hallo OKIDOKI“, was einen guten Freund / eine gute Freundin ausmacht.

