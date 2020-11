14. Bezirk: Fahrbahn- und Gehsteiginstandsetzungsarbeiten in der Linzer Straße

Wien (OTS) - Nach diversen Aufgrabungen werden Fahrbahnen und Gehsteige der Linzer Straße zwischen Zehetnergasse und Gusenleithnergasse im 14. Bezirk punktuell wiederinstandgesetzt. Am Dienstag, dem 10. November 2020, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten, die in zwei Bauphasen erfolgen.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten in der Linzer Straße erfolgen halbseitig, wobei die Linzer Straße zwischen Zehetnergasse und Gusenleithnergasse in beide Fahrtrichtungen – abhängig von der jeweiligen Bauphase - als provisorische Einbahn geführt wird. In der ersten Bauphase, zwischen 10. November und voraussichtlich 1. Dezember, wird die stadtauswärtsführende Fahrbahn saniert. In der zweiten Bauphase, voraussichtlich zwischen 1. und 18. Dezember, wird die stadteinwärtsführende Fahrbahn saniert. Der Fahrzeugverkehr wird über Zehetnergasse, Hütteldorfer Straße und Lützowgasse lokal umgeleitet. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Baubeginn: 10. November 2020

Geplantes Bauende: 18. Dezember 2020

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

(Schluss) aig/hol

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Matthias Holzmüller

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-49811

Mobil: 0676 8118 49811

E-Mail: matthias.holzmueller @ wien.gv.at