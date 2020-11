SOS-Kinderdorf appelliert an Bevölkerung: Schulschließungen gemeinsam mit aller Kraft verhindern!

Geschäftsführer Christian Moser blickt besorgt möglichen weiteren Schulschließungen entgegen und warnt vor den massiven Folgen für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Wien (OTS) - „Es ist an der Zeit, dass wir uns mit den jungen Menschen in diesem Land solidarisieren, sie brauchen uns jetzt! Wir alle sind gefordert, uns strikt an die Corona-Maßnahmen zu halten, die Lage ist ernst“, sagt Christian Moser, Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf Österreich. Angesichts der steigenden Infektionszahlen sei es nur eine Frage der Zeit, bis auch die Pflichtschulen und Kindergärten wieder schließen müssen. „Das gilt es mit aller Kraft zu verhindern! Kinder nehmen massiven Schaden, wenn ihnen das Lernen mit Gleichaltrigen genommen wird. Jedes Kind und jeder Jugendliche hat das Recht auf Bildung. Es liegt in unseren Händen, ihnen dieses Recht weiterhin zu gewähren“, so Moser.

Folgen des ersten Lockdowns weiter spürbar

Moser erinnert an die Folgen des ersten Lockdowns: „Gerade für jüngere Kinder ist ein ordentlicher Unterricht über digitale Kanäle kaum machbar. Sie brauchen die Unterstützung ihrer Eltern, die selbst zwischen Homeoffice und Alltagsbewältigung gefordert sind. In manchen Familien fehlt der nötige Platz oder auch das notwendige Wissen und die Fähigkeit, um den Lehrstoff zu vermitteln. Es ist zu befürchten, dass manche Kinder, die schon durch den ersten Lockdown zurückgefallen sind, bei einer weiteren Schulschließung endgültig den Anschluss verlieren. Jedes Kind hat ein Recht auf gute Zukunftschancen – auch in der Coronakrise.“

Solidarität statt Jugend-Bashing

„Kinder und Jugendliche mussten in diesem Jahr bereits viele Einschränkungen in Kauf nehmen“, so Moser weiter. „Im Frühjahr waren sie wochenlang ohne adäquaten Unterricht zu Hause, konnten ihre Freunde nicht sehen und ihren Hobbies nicht nachgehen. Trotzdem mussten sie in der öffentlichen Diskussion häufig als Sündenböcke herhalten. Vor allem über Jugendliche wurde negativ berichtet – dabei haben gerade sie unter den verhängten Maßnahmen am meisten gelitten“.

Wer Schulen schließt, riskiert die Zukunft unserer Kinder!

Es braucht hier auch ein ganz klares Bekenntnis von Bundeskanzler Sebastian Kurz, dass Schulen und Kindergärten nicht nur als Betreuungsstätten für die Kinder von Arbeitskräften dienen, sondern ganz wichtige Orte des sozialen Austauschs und der Bildungsvermittlung sind, die unmittelbar für das erfolgreiche Leben der nächsten Generation verantwortlich sind. Denn klar ist: Wer Schulen schließt, riskiert die Zukunft unserer Kinder“, so Moser abschließend.

