Austrian Sustainability Reporting Award (ASRA) 2020 an 8 heimische Unternehmen und Organisationen vergeben

Wien (OTS) - Der „Austrian Sustainability Reporting Award“ (ASRA), der Preis für die beste Nachhaltigkeitsberichterstattung, wurde gestern Abend an insgesamt 8 Unternehmen und Organisationen in drei Kategorien im Rahmen einer innovativen Online-Verleihung vergeben. Die Aufzeichnung ist ab nun auf der Webseite der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer unter www.asra-award.at verfügbar.

„Sind Nachhaltigkeitsberichte die neuen Geschäftsberichte?“, diese Frage stellte Brigitte Frey, WP und Leiterin des ASRA in Anbetracht der beeindruckenden Leistungen von Unternehmen und Organisationen bei der Integration nachhaltiger Entwicklungen in deren Kernprozessen. Und auch die junge Unternehmensszene hat einen fixen Platz beim ASRA. Nach dem Motto „Vom Businessplan zur Nachhaltigkeitsberichterstattung“ werden wichtige Impulse an GründerInnen gegeben, freut sich Frey.

„Der ASRA, ist in Österreich, aber auch europäisch betrachtet seit vielen Jahren der Benchmark für Auszeichnungen qualitativ herausragender Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ich freue mich sehr, dass es dieses Jahr wieder so zahlreiche Einreichungen von Nachhaltigkeitsberichten in den verschiedenen Kategorien gegeben hat. Herzlichen Glückwunsch an alle Einreichenden und Ausgezeichneten für das Engagement“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

„Seit mehr als 20 Jahren befassen sich Wirtschaftsprüfer mit dem Thema der ordnungsgemäßen Nachhaltigkeits-Berichterstattung. Nachhaltigkeit hat in unserer Branche daher bereits eine lange Tradition. Umso erfreulicher ist es, dass sich hier nun eine Weiterentwicklung abzeichnet. Auch bei kleineren Unternehmen/nicht börsenotierten Unternehmen wird die Nachhaltigkeits-Berichterstattung mit entsprechenden Standards zukünftig ein wichtiger Teil der Unternehmens-Berichterstattung sein. Dies freut uns sehr, ist es doch eine langjährige Forderung der Wirtschaftsprüfer“, so der Präsident der KSW, Herbert Houf.

Die Preisträger 2020 sind:

Große Unternehmen und Organisationen

OeKB Kreditinstituts-Gruppe, Platz 1

Vöslauer Mineralwasser GmbH, Auszeichnung

Wienerberger AG, Auszeichnung

BKS Bank AG, Auszeichnung



Mikro-, Klein- und Mittelbetriebe sowie kleine Organisationen

VBV Vorsorgekasse AG, Platz 1

fair-finance Vorsorgekasse, Auszeichnung



Ersteinreichungen

LÖFFLER GmbH, Platz 1



Sonderauszeichnung

Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft (IKB)



Zum ASRA: Die Auszeichnung wird von der KSW in Kooperation mit dem Institut österreichischer Wirtschaftsprüfer, dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK), der Industriellenvereinigung, dem Umweltbundesamt, respACT – austrian business council for sustainable development, der Wirtschaftskammer Österreich, der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik, und dem Aktienforum vergeben.

Den ASRA 2020 zum Nachschauen finden Sie unter www.asra-award.at

